Halo, Bugarska: ‘Rijeke se nitko ne plaši, a ovdje ljude najviše zanima Levski’

Uoči drugog okršaja Ludogoreca i Rijeke kontaktirali smo kolegu iz Bugarske Teodora Borisova da nam otkrije u kakvom ambijentu domaćin dočekuje hrvatskog prvaka.

“Nakon onog što sam vidio u prvoj utakmici, ne očekujem neki kvalitetan nogomet. Obje momčadi svjesne su da im je ovo meč godine i zato će tenzija, taktika i sve ostalo biti važnije nego kvaliteta i atrakcija. S obzirom na rezultate Ludogoreca u gostima u zadnjih godinu dana, ovaj je rezultat za njega odličan”, smatra Borisov, ‘freelance’ novinar s bogatim iskustvom rada u pisanim medijima i na TV postajama.

Naš kolega iz Bugarske ne očekuje juriš Ludogoreca od prve minute.

“Ne očekujem takav pritisak Ludogoreca. Oni inače nisu baš dobri u obrani kontranapada, na taj su način ispali od Qarabaga prošle godine, što je bila katastrofa. Da danas još vrijedi pravilo gola u gostima, možda bi Rijeka bila defenzivnija nego što će biti. Najvažnije će jednima i drugima biti ne primiti gol.”

Borisov drži kako ovaj Ludogorec nije tako moćan i jak kao prije. Evo i zašto.

“Možda se igrači još nisu navikli na ono što trener želi. Standardan igrač Piotrowski odlazi u Udinese nakon utakmice s Rijekom i možda i neki drugi igrači koji su tu dugo, poput Tekpeteya, žele ići u inozemstvo. Ovaj Ludogorec nije kao onaj koji je bio blizu izbacivanja Dinama na Maksimiru. Nakon toliko titula i uspjeha u Bugarskoj igrači možda više i nemaju motivaciju kao prije, a možda i kvalitetu.”

Nije ni forma idealna.

“Ludogorec ne izgleda najbolje. To se i vidjelo protiv Dinamo Minska (op.a. Ludogorec je prošao poslije produžetaka), a sad u proteklom kolu domaćeg prvenstva protiv Boteva iz Vrace to je bila katastrofa. Pobijedili su autogolom (op.a. u sudačkoj nadoknadi). To je u neku ruku i normalno jer na početku sezone mnoge momčadi nisu u najboljem stanju.”

O Rijeci se, kaže, u Bugarskoj gotovo i ne priča.

“Više se priča o odlasku Dominika Jankova u Rijeku. Sad se priča o tome da je Mišković blizu prodaje kluba, ali realno Rijeka nema neka imena kojih se ovdje plaše. Svjesni su svi da je Rijeka kvalitetna i da nije slučajno uzela duplu krunu, no ovdje je nitko ne doživljava kao bauk.”

Tko je favorit, kakva je prognoza?

“Favorit je Ludogorec, ali bit će teško. Prognoza? Možda opet završi 0:0 pa se sve riješi na penale. Ne očekujem neku atrakciju. Ako Ludogorec prođe, uvjeren sam da nema šanse protiv Ferencvarosa. Rezerviran sam prema Robbieju Keaneu kao treneru, ali u odnosu na Ludogorec Mađari izgledaju solidno. Uz to, finale je u Budimpešti pa će im i to dati dodatnu motivaciju.”

Za kraj Borisov nam je otkrio što je ovih dana glavna tema u Bugarskoj.

“Ljude najviše zanima kako će proći Levski s Bragom poslije 0:0 u Sofiji (op.a. 2. pretkolo EL). Drugi klubovi manje ih zanimaju. Prošlog tjedna u tri od četiri utakmice bugarski predstavnici nisu zabili ni gol. Ako se to ponovi, svi bi mogli ispasti. Ludogorec i Levski nastavit će natjecanje u Europi čak i ako ispadnu sada, ali za Černo More i Ardu ispadanje bi bilo trajno. Naravno da će u Razgradu biti mobilizacija navijača, ali nije to neka paklena atmosfera. Rekao je to i trener Rijeke. Oko ove utakmice ne vlada velika euforija u Bugarskoj.”