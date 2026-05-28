Hajduk ubrzo predstavlja prvo pojačanje za novu sezonu

Guliver Image

Albanski veznjak Etnik Brruti vrlo je blizu dolaska u Hajduk i očekuje se da će u sljedećih nekoliko dana postati novi igrač splitskog kluba. U Split stiže bez odštete nakon isteka ugovora s kosovskom Malishevom, a riječ je o prvom pojačanju koje je realizirao novi sportski direktor Robert Graf.

Brruti se na Kosovu i u Albaniji smatra jednim od talentiranijih mladih veznjaka. Tijekom karijere nastupao je za mlađe reprezentativne selekcije Kosova, no prošle godine odlučio je igrati za Albaniju te je upisao nastupe za njihovu U-21 reprezentaciju. Ranije je bio i u planovima albanskog izbornika Sylvinha za seniorsku reprezentaciju.

Istovremeno, Hajduk je objavio i informacije o igračima koji napuštaju klub ili bi uskoro mogli otići. Anthony Kalik i Ismael Diallo sigurno završavaju svoju epizodu na Poljudu jer im neće biti ponuđeni novi ugovori. Klub je također otvorio vrata odlascima Zvonimira Šarlije, Filipa Krovinovića i Huga Guillamona, koji imaju važeće ugovore, ali mogu potražiti novu sredinu. Ante Rebić dobio je ponudu za nastavak suradnje, no još uvijek nije donio konačnu odluku.

Hajduk se oglasio i oko statusa Ikera Almene, kojem završava posudba iz saudijskog Al Qadsiaha.

“Posudba Ikera Almene završava na kraju sezone, a Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom.”

Iako se sve više čini da Almena neće ostati u Hajduku, posljednjih dana pojavile su se informacije kako bi karijeru mogao nastaviti u Dinamu. Navodno zagrebački klub pokušava dogovoriti njegov dolazak kroz posudbu s mogućnošću otkupa ugovora.

Prema Transfermarktu, vrijednost španjolskog krilnog napadača procjenjuje se na 550 tisuća eura. Tijekom prošle sezone igrao je u kosovskom prvenstvu, nacionalnom kupu i kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a u 35 nastupa postigao je devet pogodaka uz pet asistencija.