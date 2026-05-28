Dinamo je za njega poslao ponudu, Hajduk se sad oglasio oko njegovog statusa na Poljudu

HNK Hajduk Split

Hajduk je objavio kako Split napuštaju stožerni igrači.

Splitski klub obavijestio je navijače da 31. svibnja ugovori ističu Anthonyju Kaliku i Ismaelu Diallou te da im novi neće biti ponuđeni. Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamon također mogu tražiti nove klubove, a iz kluba očito odlazi i Iker Almena.

Španjolcu je istekla posudba iz Al Qadsiaha, a ponudu za Almenu poslao je Dinamo. Maksimirski klub posudio bi ga na godinu i pol uz opciju otkupa ugovora. O Almeni se sad oglasio i Hajduk.

“Posudba Ikera Almene završava na kraju sezone, a Klub trenutačno vidi male mogućnosti za nastavak suradnje zbog financijskih ograničenja. U ovom trenutku teško je donositi konačne zaključke jer su predstavnici igrača i dalje u razgovorima s njegovim matičnim klubom”, poručili su iz Hajduka.

Almena je ove sezone odigrao 23 utakmice te upisao četiri gola i tri asistencije za Hajduk. Bio je ozlijeđen skoro tri mjeseca, ali dok je igrao bio je među ključnim igračima Hajduka.