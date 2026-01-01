Nevjerojatni Littler sa samo 18 godina izborio treće uzastopno polufinale Svjetskog prvenstva

Podijeli :

xWaynexTuckwellx PSI-23382-0597 via Guliver Image

Treći četvrtfinalni meč PDC Svjetskog prvenstva odigrali su branitelj naslova Luke Littler i jedno od iznenađenja prvenstva Poljak Krzysztof Ratajski. Ono što su gledatelji očekivali je pobjeda Littlera, a upravo to su i dobili. 18-godišnji Englez slavio je s 5-0 u setovima.

Prvi set pružio je veliku dramu jer je otišao u odlučujući leg. Tamo je prednost prvog bacanja imao Ratajski, ali nije ju obranio zbog “ludosti” Littlera koji je set osvojio najvećim izlazom, takozvanim “Big Fishom” na 170.

Nakon toga je Littler u drugom setu slomio Ratajskog s 3-0 u legovima te se na drugu pauzu otišlo s 2-0 u setovima za Littlera. Sjajan ritam je nevjerojatni 18-godišnjak nastavio i u trećem setu koji je također osvojio bez izgubljenog lega. Ne samo to, u jednom trenutku je Littler imao šest savršenih strelica u lovu na takozvani “nine-darter”, odnosno savršeni leg.

U četvrtom setu Poljak je imao tri set-strelice, jednu na bullseye (izlaz od 167) i dvije na dvostrukom osam na izlazu od 25. Tako su pikadisti otišli na pauzu s Littlerovim vodstvom od 4-0 u setovima. Nakon predaha Littler je zaključio meč s 5-0 u setovima te je izborio polufinalni okršaj s Ryanom Searleom.