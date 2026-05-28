Trofej nogometaš: Luka Modrić najbolji hrvatski igrač sezone

Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“ drugu godinu zaredom uspješno je organizirala i provela glasanje za Trofej Nogometaš u Prvoj NL.

Prebrojavanjem glasačkih listića, u kojima je glasalo 266 igrača i 45 trenera zajedno sa svojim stručnim stožerima iz svih 12 klubova Prve NL, ovogodišnji laureati su:

Najboljih 11 Prve NL u sezoni 2025./2026.:

Karlo Žiger (NK Sesvete) – Ivan Tomečak (NK Rudeš), Tin Kulenović (NK Sesvete), Ivan Cvetko (NK Rudeš), Petar Rubić (HNK Cibalia) – Krešimir Luetić (NK Jarun), Andrija Balić (NK Dugopolje), Mijo Caktaš (NK Dugopolje) – Gabrijel Boban (HNK Cibalia), Ivan Šaranić (NK Sesvete), David Žabec (HNK Cibalia)

Druga najbolja ekipa Prve NL u sezoni 2025./2026.

David Nwolokor (NK Opatija) – Bruno Brajković (NK Croatia Zmijavci), Tino Agić (NK Sesvete), Zoran Nižić (NK Dugopolje), Ante Utrobičić (NK Dugopolje) – Pjero Škarić (NK Hrvace), Petar Brlek (HNK Cibalia), Marko Pervan (HNK Cibalia) – Ante Matić (NK Dubrava), Marko Žuljević (NK Karlovac 1919), Duje Korač (NK Rudeš)

Najbolji trener Prve NL u sezoni 2025./2026.

Mario Rac (NK Sesvete) – 19 glasova

Davor Mladina (NK Dubrava) – 9 glasova

Igor Budiša (BSK Bijelo Brdo) – 7 glasova

Najbolji igrač Hrvatske u sezoni 2025./2026.

Luka Modrić (AC Milan) – 302 glasa

Luka Vušković (HSV) – 47 glasova

Joško Gvardiol (Manchester City) – 38 glasova