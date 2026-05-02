Hajduk se oglasio oko ulaska ukrajinskog investitora u klub: ‘Ostvareni su inicijalni kontakti’

Robert Matić / Hajduk.hr

Posljednjih nekoliko dana u medijskom prostoru se spominje ulazak ukrajinskog investitora Volodimira Nosova u Hajduk. Pisalo se o inicijalnim pregovorima i razgovorima, a povodom toga su se oglasili iz splitskog kluba.

“Povodom medijskih napisa prema kojima tvrtka WhiteTech želi ostvariti određenu vrstu poslovne suradnje s HNK Hajduk, dužni smo javnosti predočiti činjenice i stvarno stanje.

Možemo potvrditi da su s predstavnicima tvrtke WhiteTech ostvareni inicijalni kontakti u kojima je iskazan interes za suradnju s Klubom. Međutim, razgovori nisu prešli okvir načelno iskazanih interesa, niti su rezultirali strukturiranim prijedlogom koji bi mogao biti predmet ozbiljnog razmatranja.

Pred Klubom u ovom trenutku ne stoji nikakva formalna ponuda o kojoj bi se trebalo raspravljati ili odlučivati, pa tako ni o iznosima te scenarijima i konstrukcijama koje se pojavljuju u medijskom prostoru.

Upravljačke pozicije u HNK Hajduk uređene su Statutom i Zakonom o trgovačkim društvima, a sponzorski i upravljački procesi su odvojeni i takvi će ostati.

Hajduk je otvoren za sponzore i partnere koji dolaze s jasnom vizijom, konkretnim planom i poštovanjem prema Klubu, njegovim vrijednostima te članovima i navijačima”, piše u priopćenju kluba.