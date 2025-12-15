Hajduk potpisao ugovor s talentiranim juniorom

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Kapetan juniorske momčadi Hajduka potpisao je ugovor.

Talentirani 18-godišnjak, Roko Gabrić s Bijelima je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine, piše to Slobodna Dalmacija.

Gabrić je na Poljud stigao u ljeto 2024. godine iz Adriatica.

“Sigurno mogu bolje, i u taktičkom i tehničkom smislu, kroz trening se sve može poboljšati. Važi za mene osobno, kao i za cijelu momčad. A sav fokus treba uvijek biti isti: pobijediti u sljedećem susretu. Uspjesi nad Mladosti i Slavenom su nam pokazali put kako trebamo raditi i igrati. Kad smo na svojoj pravoj razini, onda možemo sve”, poručio je krajem listopada ove godine Gabrić za Hajduk.hr.