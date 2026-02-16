Hajduk ovako nešto nije napravio više od 20 godina

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U posljednjem susretu 22. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Opus Areni pobijedio Osijek 2:0 smanjivši zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova, dok je Osijek ostao na začelju ljestvice.

Golove za goste zabili su Marko Livaja (15-11m) i Rokas Pukštas (77).

To je Hajduku treća pobjeda nad Osijekom ove sezone i druga na Opus Areni. Koliki je to uspjeh govori podatak da Hajduk to nije napravio više od 20 godina.

Hajduk je posljednji put 2004. u dva navrata u istoj sezoni svladao Osijek u gostima, tada na Gradskom vrtu. U susretu 20. kola Hajduk je slavio 3:2, da bi dva mjeseca kasnije u Ligi za prvaka slavio 1:0.