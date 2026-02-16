Osijek na ženski pogon: Evo tko je nova predsjednica Uprave

Podijeli :

NK Osijek

U Osijeku je došlo do strukturalnih promjena.

Klub su napustili predsjednik Uprave Ferenc Sakalj i njezin član, te klupski direktor Vladimir Čohar. Mjesto predsjednika Ferenca Sakalja preuzet će Alexandra Végh.

“Novoimenovana predsjednica je tijekom karijere stekla sveobuhvatno profesionalno znanje u području sportskog menadžmenta, a njezino poslovanje karakterizira poslovni, vlasnički i investitorski pristup.

Strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi ključni su čimbenici njezinog upravljanja. Na svojim prethodnim pozicijama odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju složenih operativnih sustava, povećanju organizacijske učinkovitosti i određivanju dugoročnih smjerova razvoja. Alexandrin profesionalni pristup pruža stabilnu osnovu za sljedeću fazu razvoja Kluba.

U budućnosti će Klub posebnu pažnju posvetiti modernizaciji profesionalne strukture, razvoju mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju nogometne momčadi. Strateški cilj NK Osijeka je pružanje veće uloge talentiranim mladim igračima, uz očuvanje vrijednosti i tradicija na koje je Nogometni klub Osijek oduvijek bio ponosan”, poručili su iz Osijeka o novoj predsjednici Uprave.

Člana Upravnog odbora, Vladimira Čohara, na mjestu direktora zamijenit će Valentina Koprivnjak, koja je također dugi niz godina članica Upravnog odbora.

“Profesionalna karijera Valentine Koprivnjak predstavlja prekretnicu u hrvatskom nogometu: Valentina je bila prva žena na mjestu direktorice nogometnog kluba. Pridružila se NK Osijeku 2003. godine i od tada je u vodstvu Kluba.

Revitalizacija će se također odraziti na cjelokupno poslovanje Kluba. Cilj novog menadžmenta je stvoriti transparentniju i dinamičniju organizacijsku strukturu, dodatno ojačati odnose sa zajednicom i osigurati stabilnu gospodarsku podlogu za održivi razvoj. Uvjereni smo da Klub kroz obnovu, profesionalnu restrukturalizaciju i jedinstvenu podršku zajednice može imati uspješnu, stabilnu i ponosnu budućnost. U budućnosti će uprava nastojati dati novi zamah i dugoročnu perspektivu NK Osijeku”, pišu o Koprivnjak u Osijeku.