Pukštas i Livaja odveli Hajduk do rutinske pobjede, Osijek tone prema drugoj ligi

U posljednjem susretu 22. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Opus Areni pobijedio Osijek s 2-0 smanjivši zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova, dok je Osijek ostao na začelju ljestvice.

Golove za goste zabili su Marko Livaja (15-11m) i Rokas Pukštas (77).

Splićani su u ranoj fazi utakmice stigli do prednosti i to iz jedanaesterca. Prekršaj je skrivio Emin Hasić koji je pokušao ispucati loptu iz kaznenog prostora, no pogodio je Pukštasa. Nakon VAR provjere sudac Ante Čulina je pokazao na bijelu točku, a Livaja je bio precizan za 1-0.

Samo dvije minute kasnije Osijek je u istom napadu imao dvije velike prilike za izjednačenje. Prvo je sa 18 metara pucao Fran Karačić, no Toni Silić je obranio. Lopta je došla do Samuela Akerea koji je odmah vraća u sredinu do Arnela Jakupovića koji je pokušao atraktivno, petom matirati Silića, ali je ovaj još jednom izvanredno reagirao.

U 27. minuti opasno je zaprijetio Livaja, no Nikola Ćurčija se iskazao odličnom obranom. Najbolju priliku u prvom dijelu imali su gosti u 41. minuti. Bila je to sjajna kontra splitskog sastava, Rebić je slijeva krenuo prema vratima, vrativši u sredinu do Livaje, koji je sa sedam, osam metara prebacio praktički prazna vrata.

Hajduk je prvi ozbiljnije zaprijetio u nastavku. Rebić je u 53. minuti ubacio, pucao je Pukštas, ali preko gola. Tragičar kod Hajdukovog gola, Hasić umalo je u 58. minuti skrivio još jedan kazneni udarac. Čulina se opet konzultira s VAR-om, no situacija je ovoga puta bila regularna.

Osijek je u 70. minuti bio vrlo blizu izjednačenja, pucao je Anton Matković, no Silić je bio spreman. Hajduk je pobjedu osigurao u 77. minuti, kada je Pukštas sjajnu predstavu zaokružio golom. Roko Brajković je ubacio loptu u sredinu šesnaesterca, gdje se američki veznjak najbolje snašao svladavši domaćeg vratara.

Točku na “i” gosti su mogli staviti u 89. minuti, no Ćurčija je obranio udarac Filipa Krovinovića.

Dinamo vodi na ljestvici s 48 bodova, Hajduk ima pet bodova manje, dok Rijeka i Varaždin imaju po 32 boda. Gorica je osma s 23 boda, Vukovar ima 19, a posljednji je Osijek sa 17 bodova.