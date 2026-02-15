Pukštas i Livaja odveli Hajduk do rutinske pobjede, Osijek tone prema drugoj ligi

U posljednjem susretu 22. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Opus Areni pobijedio Osijek s 2-0 smanjivši zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova, dok je Osijek ostao na začelju ljestvice.
Golove za goste zabili su Marko Livaja (15-11m) i Rokas Pukštas (77).
Splićani su u ranoj fazi utakmice stigli do prednosti i to iz jedanaesterca. Prekršaj je skrivio Emin Hasić koji je pokušao ispucati loptu iz kaznenog prostora, no pogodio je Pukštasa. Nakon VAR provjere sudac Ante Čulina je pokazao na bijelu točku, a Livaja je bio precizan za 1-0.
Samo dvije minute kasnije Osijek je u istom napadu imao dvije velike prilike za izjednačenje. Prvo je sa 18 metara pucao Fran Karačić, no Toni Silić je obranio. Lopta je došla do Samuela Akerea koji je odmah vraća u sredinu do Arnela Jakupovića koji je pokušao atraktivno, petom matirati Silića, ali je ovaj još jednom izvanredno reagirao.
U 27. minuti opasno je zaprijetio Livaja, no Nikola Ćurčija se iskazao odličnom obranom. Najbolju priliku u prvom dijelu imali su gosti u 41. minuti. Bila je to sjajna kontra splitskog sastava, Rebić je slijeva krenuo prema vratima, vrativši u sredinu do Livaje, koji je sa sedam, osam metara prebacio praktički prazna vrata.
Hajduk je prvi ozbiljnije zaprijetio u nastavku. Rebić je u 53. minuti ubacio, pucao je Pukštas, ali preko gola. Tragičar kod Hajdukovog gola, Hasić umalo je u 58. minuti skrivio još jedan kazneni udarac. Čulina se opet konzultira s VAR-om, no situacija je ovoga puta bila regularna.
Osijek je u 70. minuti bio vrlo blizu izjednačenja, pucao je Anton Matković, no Silić je bio spreman. Hajduk je pobjedu osigurao u 77. minuti, kada je Pukštas sjajnu predstavu zaokružio golom. Roko Brajković je ubacio loptu u sredinu šesnaesterca, gdje se američki veznjak najbolje snašao svladavši domaćeg vratara.
Točku na “i” gosti su mogli staviti u 89. minuti, no Ćurčija je obranio udarac Filipa Krovinovića.
Dinamo vodi na ljestvici s 48 bodova, Hajduk ima pet bodova manje, dok Rijeka i Varaždin imaju po 32 boda. Gorica je osma s 23 boda, Vukovar ima 19, a posljednji je Osijek sa 17 bodova.
19:40
90'+4
Kraj na Opus Areni. Hajduk je bez većih problema po treći put ove sezone svladao Osijek s identičnih 2:0 i vratio se na pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom. Osijek ostaje na dnu s dva boda manje od devetoplasiranog Vukovara.
Teški su dani pred Sopićem, a svakako nešto lakši pred Garcijom koji će bez kartoniranog Rebića pripremati taktiku za Jadranski derbi s Rijekom na Poljudu.
19:37
90'
Igrat će se najmanje četiri minute sudačke nadoknade.
19:36
89'
Mogao je sada Osijek doživjeti pravi potop. Ćurčija je 'skinuo' udarac Krovinovića s desetak metara iskosa.
19:34
88'
Izlazi i Marko Livaja, kojeg čak i navijači Osijeka ispraćaju pljeskom, a mijenja ga Luka Hodak.
19:34
87'
Debitant Ježić izborio je korner, ali Barišićeva je lopta u zraku prešla gol-liniju.
Stadionom se ponovno ori 'Uprava odlazi'.
19:33
86'
Pogodak Pukštasa ugasio je svaku nadu Osječana da večeras mogu izbjeći poraz. Imali su one dvije šanse u istoj akciji prvog poluvremena te udarac Matkovića u drugom dijelu, ali ni u jednom trenutku nisu djelovali uvjerljivo niti kao momčad koja je spremna pobijediti. Čeka ih baš mukotrpna borba za ostanak, koliko god to nadrealno zvučalo.
19:31
85'
Treća je ovo utakmica Osijeka i Hajduka ove sezone te bi i treći put rezultat mogao biti isti, 2:0.
19:29
83'
Posljednja, peta promjena kod Osijeka. U igri je Jona Ježić, dečko rođen 2008. godine kojemu je ovo debi u SHNL-u. Iz igre je izašao Čolina.
19:27
79'
Vraća se Michele Šego nakon ozljede, iz igre je izašao Brajković.
19:23
77' GOL! 0:2 PUKŠTAS
Hajduk je povisio prednost i praktički riješio utakmicu! Brajković je s desne strane ubacio na desetak metara gdje su Pukštas i Livaja zamahnuli prema lopti i čini se kako je Amerikanac bio taj koji je sproveo loptu u mrežu. Nastavlja se izvrsna sezona Hajdukova veznjaka.
19:22
76'
Sada je Silić zgrabio loptu u zraku, Hajduk može odahnuti.
19:22
76'
Bit će novi korner za Osijek jer je Raci blokirao Hasićev udarac koji je išao prema Siliću.
19:21
75'
Omerović je proigrao Mikolčića u kaznenom prostoru Hajduka, no Pukštas je čisto i bez prekršaja izbio loptu u korner.
19:20
74'
U produžetku akcije nakon kornera Hajduka Krovinović je odigrao oštru loptu prema kaznenom prostoru gdje se lopta praktički odbila od Racija preko grede. Lopta je došla toliko brzo da Hajdukov stoper nije stigao ni reagirati.
19:19
73'
Genijalan potez Rebića. Petom je prevario Jelenića, Osijekov stoper ga je oborio i za to zaradio žuti karton.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!