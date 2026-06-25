Hajduk dovodi reprezentativca Madagaskara, Sigur na odlasku iz kluba?

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(AP Photo/Michel Euler) via Guliver Image

Hajduk je nakon dovođenja Alec van Hoorenbecka blizu još jednog pojačanja za sljedeću sezonu.

Kako javlja Dalmatinski portal, Hajduk je vrlo blizu dovođenja Mathieua Acapandieja, 21-godišnjeg desnog beka koji je dosad cijelu svoju karijeru proveo u redovima Nantesa. Za seniorsku momčad francuskog prvoligaša upisao je osam službenih nastupa.

Hajduk dovodi novo ofenzivno rješenje iz Španjolske? Alec Van Hoorenbeeck novi je igrač Hajduka

Osim klupskih obveza, Acapandie nastupa i za reprezentaciju Madagaskara, za koju je dosad odigrao tri utakmice.

Budući da mu ugovor s Nantesom, koji je ispao u drugi rang francuskog nogometa, istječe krajem lipnja, očekuje se da bi na Poljud mogao stići bez odštete, odnosno kao slobodan igrač.

Ovaj mogući transfer Acapandieja u Hajduk mogao bi otvoriti vrata odlasku Nike Sigura iz Splita. Naime, već duže se vrijeme priča o mogućem odlasku kanadskog reprezentativca i dovođenje novog desnog beka možda je pravi znak da su Splićani spremni pustiti svoju “osmicu” iz kluba.

Acapandie je za prvu momčad Nantesa odigrao osam utakmica dok je ipak više nastupao za njihovu B momčad u kojoj je skupio 67 nastupa. Nantes B se inače natječe u petom rangu francuskog nogometa gdje su ove godine završili na trećem mjestu sa šest bodova zaostatka za prvim Poier-sur-Vieom.