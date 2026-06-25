Hajduk dovodi novo ofenzivno rješenje iz Španjolske?

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xSamuelxCarrenox 000_3706 via Guliver

Španjolsko-brazilski ofenzivac Dalisson de Almeida napustit će Córdobu tijekom ljetnog prijelaznog roka te bi karijeru trebao nastaviti u Hajduku.

Prema pisanju španjolskog Copea, 26-godišnjak dolazi u Split na posudbu, uz opciju otkupa ugovora.

Alec Van Hoorenbeeck novi je igrač Hajduka

Prošle sezone upisao je 29 nastupa u La Ligi 2, uz dva pogotka i dvije asistencije, a u Córdobi ga i dalje vide kao igrača s potencijalom za budućnost, iako će priliku za razvoj tražiti u jačoj sredini.

Dalisson je tijekom karijere nastupao i za mlađe uzraste Valladolida, Escobedo, Rayo Cantabriu i Pontevedru, a može igrati na više ofenzivnih pozicija – kao polušpica te na oba krila. Prema Transfermarktu vrijedi oko 600 tisuća eura.