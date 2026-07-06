Hajduk dobio odlične vijesti pred Europsku ligu, Žilina u prodaju pustila tri puta više ulaznica za goste

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Navijači Hajduka mogu biti zadovoljni vijestima uoči prve europske utakmice protiv Žiline. Dok traje prodaja ulaznica za prvi susret na Poljudu, koji će se igrati u četvrtak, 9. srpnja, s početkom u 20:30, splitski klub objavio je da je započela i prodaja ulaznica za uzvratnu utakmicu u Slovačkoj, zakazanu za 16. srpnja.

Posebno je razveselila informacija da je Žilina gostujućim navijačima osigurala čak 1460 ulaznica. Riječ je o gotovo tri puta većem broju od minimalnog kontingenta koji propisuje UEFA, prema kojem domaćin mora izdvojiti pet posto kapaciteta stadiona za gostujuće navijače. Na stadionu Pod Dubnom to bi iznosilo oko 500 ulaznica, no slovački klub odlučio je Hajdukovim navijačima omogućiti znatno veći broj mjesta.

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Hajduk i Žilina sastat će se u prvom pretkolu Europske lige. Pobjednik dvomeča izborit će ogled protiv Pafosa u drugom pretkolu, dok će poražena momčad europski put nastaviti u drugom pretkolu Konferencijske lige, gdje je čeka poljska Katowice.