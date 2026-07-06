Sky: Novi engleski drugoligaš želi Sigura, Hajduk traži oko tri milijuna eura

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Engleski drugoligaš Wolverhampton Wanderers zainteresiran je za dovođenje Hajdukovog veznjaka Nike Sigura. Prema pisanju Sky Sportsa, 22-godišnji kanadski reprezentativac privukao je pozornost svojim nastupima na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu, a posebno je impresionirao u susretu osmine finala protiv Maroka.

Britanski mediji navode da je Wolverhampton obnovio interes za Sigura te da je za njegov transfer spreman izdvojiti oko 2,5 milijuna funti, odnosno približno tri milijuna eura. U engleskom klubu vide ga kao rješenje na poziciji defenzivnog veznog, na kojoj je tijekom Svjetskog prvenstva povećao broj nastupa za kanadsku reprezentaciju na 22.

#Wolves remain keen on Niko Sigur after his impressive performances for #Canada at #WorldCup. #wwfc had a look at him back in January. Could cost around £2.5m from #HajdukSplit. Good player. https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/FuPF7y48C1 — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) July 6, 2026

Sigur je prije nastupa za Kanadu igrao za hrvatske mlađe reprezentativne selekcije. U dresu Hajduka dosad je skupio 98 prvenstvenih nastupa, uz učinak od pet pogodaka i pet asistencija. Wolverhampton je prošle sezone završio na posljednjem mjestu Premier lige, zbog čega će u nadolazećoj sezoni nastupati u Championshipu, drugom razredu engleskog nogometa.