Katalinić za SK bez pardona o čelnicima Hajduka: ‘Oni ne mogu graditi svoj autoritet preko Livaje’

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HNK Hajduk Split

Bivši trener i legendarni golman Hajduka Ivan Katalinić za Sport Klub je komentirao rasplet slučaja Marka Livaje, poteze novog vodstva Bijelih te procijenio izglede Hajduka u borbi za naslov prvaka u HNL-u.

Nakon nekoliko dana velike neizvjesnosti, slučaj Marka Livaje dobio je rasplet. Tijekom ponedjeljak na sastanku sa sportskim direktorom Robertom Grafom i trenerom Gonzalom Garcijom kapetan Hajduka pristao je potpisati disciplinski pravilnik te se odmah vraća treninzima, čime je okončana kriza koja je obilježila završnicu priprema Bijelih. Iz kluba su poručili kako je fokus sada isključivo na prvoj europskoj utakmici protiv Žiline.

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Podsjetimo, cijela situacija eskalirala je tijekom priprema na Bledu. Livaja je odbio potpisati disciplinski pravilnik, nije se pojavio na fotografiranju za novi dres, a nakon kašnjenja s još nekoliko suigrača odbio je izvršiti kaznu koju mu je odredio trener Gonzalo Garcia. Uslijedio je verbalni sukob sa sportskim direktorom Robertom Grafom, nakon čega je napustio pripreme, a ni po povratku u Split nije odmah došlo do dogovora. Konačno rješenje postignuto je tek nakon novog sastanka na Poljudu.

Je li se cijela situacija mogla izbjeći? Jesu li novi trener i sportski direktor pogriješili u načinu na koji su pristupili najboljem igraču Hajduka i idoli navijača? O tome, ali i o odnosu snaga u HNL-u za Sport Klub govori bivši trener i legendarni golman Bijelih Ivan Katalinić.

Gospodine Katalinić, kako gledate na način na koji se klub postavio u cijeloj situaciji s Markom Livajom? Je li se sve moglo odraditi drukčije?

“Mislim da sve to nije dobro odrađeno! Marko Livaja je ovdje pet godina nosio rezultat, nosio je klub i navijače i donio nam je dva Kupa. I sada odjednom dođu strani trener i strani sportski direktor i tako reagiraju. Što ja mislim o tome? Mislim da oni ne mogu graditi svoj autoritet preko Livaje i točka! Svoj autoritet trebali su graditi na terenu, ostvarivanjem rezultata, a ne ovako.”

Većina navijača dijeli takvo mišljenje. Livaja je postao simbol Hajduka i navijača, a dobro znamo koliko u Splitu može biti osjetljivo kada se dira u takvu figuru.

“Dobro, znate kako je s navijačima. Oni se brzo oporave od svega, ali njima je Hajduk uvijek na prvom mjestu. Naravno da brinu za Livaju i za sve druge igrače. Međutim, pokazalo se da ljudi koji danas vode klub baš i ne vole veterane. Ipak, kako god se okrene Livaja je u ovom trenutku najvažniji igrač Hajduka.”

Uskoro kreće nova sezona i rano je za prognoze, ali zanima nas tko je po Vama najveći favorit za naslov prvaka HNL-a?

“Ja mislim da će sve ovisiti o Dinamu. Ako Dinamo bude igrao kao u drugom dijelu prošle sezone, onda tu neće biti nikakve neizvjesnosti. Jedini način da netko drugi zaprijeti jest da Dinamo ‘zašteka’, kako biste rekli vi u Zagrebu. Tada bi priliku mogli iskoristiti Hajduk ili Rijeka. Ali ako Dinamo bude na svojoj razini, onda mislim da će ponovno biti prvi.“