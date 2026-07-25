Sigur propušta uzvrat na Cipru, transfer iz Hajduka sve izvjesniji

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Niko Sigur vraća se u Hajduk u utorak, 28. srpnja, nakon odmora koji je koristio poslije nastupa za kanadsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Zbog propuštenih priprema neće biti u konkurenciji za uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa.

Kanadski reprezentativac iskoristio je odmor na koji igrači imaju pravo nakon završetka sezone, pa se momčadi priključuje bez ijednog odrađenog treninga s ostatkom ekipe. Zbog toga se njegov povratak na teren ne očekuje odmah.

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Kako prenosi Index, u Hajduku postoji nezadovoljstvo činjenicom da se Sigur nije ranije priključio momčadi, posebno jer mu je klub ranije omogućio odlazak na reprezentativne obveze prije službenog roka.

Prema istom izvoru, sve je izglednije da je Sigur već odigrao posljednju utakmicu u bijelom dresu. Hajduk je otvoren za njegovu prodaju, a i sam igrač navodno je spreman za novi korak u karijeri. Iako još nije poznato gdje će nastaviti karijeru, njegov bi transfer uskoro trebao biti realiziran.