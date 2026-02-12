Hajduk dobio najveću kaznu, ‘čestitke’ stigle i na Maksimir i Rujevicu

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 21. kolo SuperSport HNL-a

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, stoji na službenim stranicama SHNL-a.

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 5.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 9.500 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4.000 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 6.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 15.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 21.500 eura