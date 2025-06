‘Hajduk bi imao šansu da su na vrijeme smijenili Gattusa, Kovačeviću želim drugo mjesto s Dinamom’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Proslavljeni golman Hajduka osvrnuo se na netom završenu sezonu HNL-a.

Komentirao je Vladimir Balić situaciju u Hajduku.

“Opet se stvorila ta ideja i očekivanje da će Hajduk ostati u borbi za prvaka do kraja, što se na kraju i dogodilo, ali…! Da je tu kvalitetan klub, on bi već odavno prije bio na plus 10 bodova, a ovako je naslov uzeo onaj manje loš. Da je Hajduk dobio Dinamo u Splitu, imao je Rijeku kod kuće, mogao je tu riješiti prvenstvo. No, Gennaro Gattuso nije našao recept, a nije bilo niti drugog hrabrog poteza”, kazao je Vladimir Balić u razgovoru za Germanijak te istaknuo:

“Hajduk bi imao šansu da se na vrijeme smijenilo Gattusa, to je moje mišljenje. Međutim, u Hajduku je trebao netko jake ruke kada je Gattuso dolazio. Nakon svih priča o nedisciplini, očekivalo se da uvede disciplinu i profesionalizam i tu je on doista napravio velik iskorak, uveo opći profesionalizam, ali onda je i on trebao pomoć… Iznimno cijenim, volim i poštujem Gattusa, ali dio svoje odgovornosti mora prihvatiti. Nije uspio pronaći model igre, a to je javno priznao i sam i već to je velika stvar.”

Komentirao je i dolazak Gonzala Garcije u Hajduk.

“Garcia će imati puno bolji početak nego što ga je imao Gattuso upravo zato što je uvedena ta disciplina u klubu. Ali to je bazična disciplina, to je nešto o čemu mi ne bismo uopće trebali pričati. E sada, da bi Hajduk igrao nogomet kakav Garcia voli, on treba brze, odnosno, brže igrače u vezi, okomitije, da povuku tranziciju, uz Rakitića da daju tu dimenziju brzine.”

Povratak Zvone Bobana u Dinamo?

“Istina, ali bojim se da će i to trajati dok bude bio svojim potezima u skladu s onim što se od njega očekuje kada su u pitanju ljudi u klubu oko njega. Kada to ne bude tako, mislim da on neće dati na svoje ime, da se neće klanjati, a da bi to onda moglo značiti i njegov odlazak iz kluba”, analizirao je Balić pa je prokomentirao samu završnicu sezone u HNL-u u kojoj je Rijeka postala prvak:

“Nadmetala su se dva loša s jednim još lošijim. Mislim da bi bila tragedija nogometa da je možda i najlošiji među takmacima završio kao prvak, a to je bio Dinamo. Kao i Hajduk. Što se Rijeke tiče, ona je imala svoje uspone i padove ove sezone, ali…”

Poslao je poruku i novom treneru Dinama, Mariju Kovačeviću.

“Prema Kovačeviću imam izrazito poštovanje, iznimno je drag čovjek i želim mu da bude uspješno na drugom mjestu s Dinamom!”