Gradonačelnik Osijeka: Nemam kontakt s upravom kluba otkad se ovako ponašaju

Podijeli :

Vlado Kos/CROPIX via Guliver

Nogometaši Osijeka iza sebe imaju jako lošu polusezonu, trenutno su na dnu prvenstva sa svega 14 bodova u 18 odigranih utakmica.

Zbog toga ih čeka jako težak posao u drugom dijelu sezone, za koju će se pripremati 10-dana u turskom Beleku. Da je loše stanje u gradu na Dravi zna to i tamošnji gradonačelnik Ivan Radić:

“Mislim da se ova polusezona mora izgurati do kraja, a nakon nje se trebaju povući neki rezovi u klubu. U zadnje vrijeme nemam nikakav kontakt s upravom kluba. Prije sam imao kontakt, no u zadnje vrijeme ne.

Otkad se s navijačima počelo ponašati na ovaj način i kad se ušlo u nepotrebni rat s njima, kad se nakon najlošije klupske sezone digla cijena godišnjih karata bez obrazloženja uz nepostojanje marketinga niti ikakve komunikacije s navijačima. Osobno sam uvijek uz i za svoje sugrađane i ostat ću na toj liniji”, rekao je za Osječku televiziju.

Drugi dio sezone za izabranike Željka Sopića starta 25. siječnja kada na Opus Arenu stiže vodeći Dinamo.