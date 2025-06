Gattuso predstavljen kao izbornik Italije, dotaknuo se i Hajduka: ‘Borili smo se do kraja’

Podijeli :

AP Photo/Daniel Cole via Guliver

Gennaro Gattuso predstavljen je kao novi izbornik Italije.

Donedavni trener Hajduka preuzeo je Azzurre nakon lošeg starta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., koje je Italija propustila već dvaput zaredom.

Gattuso ima veliku odgovornost i toga je svjestan.

“Ovo je ostvarenje snova, neće biti lagan zadatak, ali ništa u životu nije lagano”, rekao je Gattuso okupljenim novinarima pa dodao:

“Nema se tu što govoriti, moraš raditi. Godinama se priča da nemamo prave igrače, ja mislim da im samo trebamo ući u glave da bi igrali na najvišem nivou. Moj cilj je vratiti Italiju na Svjetsko prvenstvo, što je temelj za nas.”

Zadnji angažman imao je u Hajduku. Talijanske novinare zanimalo je kako može opravdati svoje rezultate u klubovima u kojima je radio.

“S Napolijem i Milanom mi je izmakla Liga prvaka i to za jedan bod”, prisjetio se Gattuso pa se dotaknuo Hajduka:

“U Splitu smo se borili za titulu do kraja, do posljednjeg kola s momčadi prepunom mladih igrača te s Dinamom koji je bio prvak 20 godina i prodavao igrače za 20 milijuna eura. Prvak je samo jedan, no moramo gledati tuđi rad i rast vlastite momčadi. Mislim da sam napravio dobar posao tijekom godina.”

Italija nakon dvije kvalifikacijske utakmice ima tri boda, a Norvežani dvije utakmice više i 12 bodova na prvom mjestu. U skupini su još i Izrael, Estonija te Moldavija.

Gattuso će na klupi Italije debitirati 5. rujna protiv Estonije.

