Ronaldinho se vraća nogometu! Potpisat će ugovor s talijanskim trećeligašem

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o0 Jubel, Freude via Guliver

Brazilac Ronaldinho planira povratak nogometu u 46. godini, a za Gazzettu dello Sport izjavio da namjerava nastaviti nogometnu karijeru i potpisati ugovor s talijanskim trećeligašem Ravennom.

Konačna odluka bit će donesena na predstavljanju u Miamiju u utorak, no međutim, ostaje nejasno hoće li Ronaldinho, na terenu prozvan Mađioničar, zapravo igrati.

“Jedva čekam da se vratim na teren i počnem pisati novo poglavlje s Ignaziom i cijelom obitelji Cipriani”, rekao je Ronaldinho o svojim planovima i vlasniku kluba, poslovnom čovjeku i vlasniku hotelskog lanca Ignaziju Ciprianiju.

“Hoće li igrati? Vidjet ćemo, ali nije isključeno. On je jednostavno pobjednik i godine nisu prepreka”, rekao je potpredsjednik Ravenne Ariedo Braida talijanskoj novinskoj agenciji ANSA.

Ronaldinho je svoju posljednju profesionalnu utakmicu odigrao 2015. za Fluminense u Rio de Janeiru. Umirovio se nešto više od dvije godine kasnije.

Među njegovim najvećim postignućima je nagrada FIFA za igrača godine, koju je osvojio dvaput. Osvojio je Ligu prvaka s Barcelonom 2006. godine, a četiri godine ranije postao je svjetski prvak s Brazilom.