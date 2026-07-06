Tuchel: Suci na ovom SP-u jednostavno nisu dovoljno dobri

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3:2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Jude Bellingham je utišao uzavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabijao je u 36. i 38. minuti za 2:0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quinones smanjio na 1:2 u 42. minuti.

POVEZANO Bellingham poručio Englezima: ‘Uzmite još jednu žesticu i recite šefovima da ne dolazite na posao’

Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Quansah, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac za 3:1. Novi povratak Meksiko je učinio u 69., tada je Raul Jimenez pogodio iz kontroverznog jedanaesterca za 2:3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći.

Izbornik Engleske Thomas Tuchel je nakon utakmice imao pokoju riječ i za suce ove utakmice.

“Jednostavno nisu dovoljno dobri. Suci jednostavno nisu dovoljno dobri, četvrti suci jednostavno nisu dovoljno dobri. To je suština”, izjavio je Tuchel za BBC pa dodao: “Je li ovo bila jasna i očita pogreška za jedanaesterac? Sigurno ne. Promijenili su odluku u situaciji u kojoj sudac isprva nije ni svirao prekršaj.”

A glavni sudac bio je Alireza Faghani koji je vrlo iskusan sudac na svjetskim prvenstvima, a turnir 2026. njegov je već četvrti SP. Fifa sudac postao je 2008. godine te je dijelio pravdu na Svjetskim prvenstvima 2014., 2018., 2022. i 2026.

Sudačka postava na toj utakmici:

Glavni sudac: Alireza Faghani (Australija)

Prvi pomoćni sudac: George Lakrindis (Australija)

Drugi pomoćni sudac: Andrew Lindsay (Australija)

Četvrti sudac: Jalal Jayed (Maroko)

Rezervni pomoćni sudac: Zakaria Brinsi (Maroko)