Casemiru je konačno ispunjena želja, odlazi iz Uniteda i igrat će s Messijem

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AP Photo/Pavel Golovkin via Guliver

Legendarni brazilski veznjak Casemiro karijeru bi uskoro mogao nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema informacijama koje je objavio Fabrizio Romano, Inter Miami CF postigao je dogovor s iskusnim veznjakom oko njegova dolaska na Floridu.

Navodno je između igrača i kluba već postignut usmeni sporazum, dok su preostali administrativni detalji uglavnom riješeni. Ostalo je još dovršiti završnu dokumentaciju prije nego što Casemiro službeno potpiše ugovor i transfer bude potvrđen.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih je Brazilac prihvatio ovu opciju jest prilika da zaigra uz Lionel Messi. Iako su godinama bili veliki rivali u španjolskom nogometu, dok je Casemiro nosio dres Real Madrida, a Messi predvodio Barcelonu, sada bi mogli postati suigrači u završnoj fazi svojih karijera.

Dolaskom Casemira Inter Miami nastavio bi okupljati neka od najvećih imena svjetskog nogometa. Nakon Messija, Sergio Busquetsa, Jordi Albe i Luis Suáreza, klub bi dobio još jednog igrača s bogatim iskustvom osvajanja najvećih trofeja.

U Inter Miamiju vjeruju da bi Casemiro svojim kvalitetama, iskustvom i liderskim sposobnostima dodatno ojačao vezni red te donio potrebnu stabilnost i pobjednički mentalitet momčadi koja želi ostati među vodećim klubovima sjevernoameričkog nogometa.