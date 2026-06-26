Sin legendarnog Nizozemca odlučio predstavljati Maroko

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Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi je u tijeku, no to ne znači da nema vijesti iz ostatka svijeta u nogometu. Tako je u petak stigla vijest vezana uz jednu reprezentaciju koja se nalazi na Mundijalu.

Riječ je o Maroku koji je s drugog mjesta skupine C izborio okršaj s Nizozemskom u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Upravo se između te dvije reprezentacije premišljao mladi Shaqueel van Persie koji je sin legendarnog Nizozemca Robina van Persieja.

Mladi Shaqueel igra u Feyenoordu te ga je donedavno i trenirao njegov otac prije nego li je raskinuo suradnji s nizozemskim velikanom. Posljednji dio sezone mlađi van Persie propustio je zbog ozljede ligamenata pa se očito mogao fokusirati na izbor svoje reprezentacije.

S obzirom na to da mu je majka Bouchra iz Maroka, ne čudi što je na kraju Shaqueel odabrao Maroko koji ima i sve bolje uvjete za razvoj svojih mladih igrača. Van Persie je predstavljao mlade uzraste Nizozemske, ali se prema javljanju stranih medija odlučio za Maroko. Mogao je igrati i za Englesku jer je rođen u Londonu 2006. godine dok je njegov otac igrao za Arsenal.

Stariji van Persie odigrao je čak 102 utakmice za Oranje te je zabio i 50 golova što ga je smjestilo na drugo mjesto na listi najboljih strijelaca u povijesti Nizozemske. Jedini bolji od njega je Memphis Depay koji je postigao 55 golova u svojih 112 nastupa.

Van Persie je zabio i šest golova na svjetskim prvenstvima, a posebno se pamti onaj protiv Španjolske 2014. godine kada je nakon duge lopte Daleya Blinda glavom prebacio istrčalog Ikera Casillasa. U tom susretu se Nizozemska osvetila Španjolskoj za poraz u finalu Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoafričkoj Republici.