Gattuso: Moram ostaviti ego po strani iako mi to baš nije po volji

Daniele Buffa via Guliver

Izbornika Italija čekaju nove kvalifikacijske utakmice za odlazak na SP 2026. Sve pratite na Sport Klubu.

Gennaro Gattuso je uoči utakmica protiv Estonije i Izraela priznao da je spreman staviti ego sa strane i uvesti obranu s trojicom igrača ako bude potrebno. Talijani u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2026. i dalje pokušavaju sustići Norvešku.

“Imamo mnogo stvari koje moramo popraviti. Nije riječ samo o obrani, nego o tome da moramo naučiti prepoznati opasnost u svim dijelovima terena”, rekao je Gattuso pa dodao:

“Ipak, ima i dosta pozitivnih stvari. Mi smo ti koji smo dopustili Izraelu da se vrati u utakmicu i imali smo puno sreće što smo uspjeli odnijeti pobjedu. Moramo popraviti pristup, nije stvar u taktičkom sustavu.”

Njegov prethodnik Luciano Spalletti mijenjao je formacije između trojice i četvorice u obrani, dok se Gattuso zasad uglavnom držao sustava s četiri braniča.

“Trener mora biti sposoban za sve, moram staviti svoj ego sa strane i raditi ono što je najbolje za momčad. Nije mi baš po volji sustav s trojicom u obrani, ali to nije važno, uvijek ću odabrati ono što najbolje odgovara ovim igračima, Situacija je sada puno bolja nego prošlog mjeseca jer igrači imaju više minuta u nogama.”

Činjenica da su protiv Izraela primili četiri gola, od čega dva autogola, izazvala je zabrinutost zbog stanja talijanske obrane.

“Posljednjih godina većina obrana trenira prema referentnim točkama, a ne prema zonama, pa se radi o drugačijem načinu pripreme na kojem se mora stalno raditi. Moramo pronaći neku ravnotežu, to je suvremeni nogomet. U ovakvom sustavu teže je igrati čovjek-na-čovjeka.”

Nije bio tako otvoren na mogućnost korištenja dva klasična napadača.

“Bilo bi ludost dirati nešto što funkcionira, ali vidjet ćemo što će nam pokazati treninzi, jer danas je tek prvi dan”, zaključio je Talijan.