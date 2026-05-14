Rijeka smijenila Sancheza nakon finala Kupa, vraća se Matjaž Kek?

Podijeli :

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL via Guliver Image

Nogometaši Rijeke ostali su bez trofeja ove sezone nakon što su jučer u Osijeku izgubili 2:0 od Dinama u finalu Kupa.

Kako doznaje Večernji list, trener Victor Sanchez će voditi momčad još u posljednje dvije utakmice HNL-a, protiv Istre i Gorice, nakon čega bi se klub i trener trebali sporazumno razići. Sanchez s Rijekom ima ugovor do ljeta 2027. godine.

Prema izvorima bliskima klubu, Riječani se žele okrenuti poznatom imenu, Slovencu Matjažu Keku koji je vodio od 2013. do 2018. godine.

U prvom mandatu na klupi Rijeke Matjaž Kek osvojio je naslov prvaka Hrvatske, dva Kupa i Superkup, a pod njegovim vodstvom klub je prvi put izborio nastup u grupnoj fazi Europske lige. Zbog tih uspjeha na Rujevici uživa status trenerske legende.

Victor Sanchez dosad je vodio Rijeku u 41 utakmici, pri čemu je upisao 17 pobjeda, 12 remija i 12 poraza.