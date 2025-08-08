Gasi se drugi najstariji klub u Nizozemskoj nakon 133 godine postojanja

Podijeli :

Vitese je definitivno bez profesionalne licence, odluku je potvrdio sud u Utrechtu. Tim činom drugi najstariji klub u Nizozemskoj nestaje s profesionalne nogometne scene nakon 133 godine. U Nizozemskoj je od Vitessea starija samo Sparta iz Rotterdama.

Nogometni savez Nizozemske i Komisija za licenciranje donijeli su odluku da ne daju licencu Vitesseu. Klub se žalio sudu, koji je u svojoj odluci potvrdio da su Savez i Komisija u procesu donošenja odluka poštovali pravila te da nema osnova za žalbu.

Savez i Komisija za licenciranje odbili su izdati licencu Vitesseu jer je utvrđeno da je klub godinama zaobilazio pravila i “potkopavao sustav licenciranja”.

“Vitesse je dobivao priliku za prilikom, ali nijednu nije iskoristio. Klub nije pokazao nikakav napredak”, izjavio je odvjetnik nizozemskog Saveza pred sudom.

Klub je pokušao uvjeriti suca da su osigurali budućnost kluba jer su lokalni investitori preuzeli sve dionice od prethodnih vlasnika, a za konačno preuzimanje kluba čekala se odluka o licenci. Objašnjavajući svoju odluku kojom je odbio žalbu Vitessea, sudac je izjavio da ništa ne može poništiti činjenicu da je klub prethodno prekršio pravila:

„Činjenica da Vitesse tvrdi da može ispuniti uvjete za licencu ne poništava činjenicu da je u prošlosti kršio pravila. Sud je razmatrao spor vezan uz prekršaje koji su počinjeni u prošlosti. Na temelju tih prekršaja, komisija FS-a Nizozemske donijela je odluku o oduzimanju licence, a sud sada presuđuje da je FS imao puno pravo donijeti takvu odluku“, rekao je sudac.

Istaknuo je da je cijela situacija posebno tužna, ali je dodao:

„Javni interes, s obzirom na ozbiljnost i trajanje Vitesseovog kršenja pravila o licenciranju, ne može poništiti odluku Komisije.“

Ovom odlukom okončana je 133-godišnja povijest Vitessea, te će stoga utakmica prvog kola koju je Vitesse trebao odigrati protiv Almere Cityja biti otkazana.

Klub nikada nije bio nizozemski prvak. Najveći uspjeh ostvario je 2017. godine kada je prvi put osvojio nizozemski kup.