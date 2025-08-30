Garcia: Španjolcima treba koji tjedan da dođu sebi. Rijeka? Umornija je od nas, ali opasna

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Pred Gonzalom Garcijom prvi je Jadranski derbi otkako je postao trener Hajduka.

Rijeka na Poljud u petom kolu SHNL-a u nedjelju od 21 sat stiže ranjena nakon teškog poraza 5:0 u Solunu od PAOK-a. Taj je poraz poprilično uzdrmao klub s Rujevice, do te mjere da se čak počelo ozbiljno raspravljati o budućnosti trenera Radomira Đalovića.

Neki su igrači možda već i glavama u izlaznim transferima, mnogi su i iscrpljeni nakon napornog ritma utakmica ovog ljeta i u takvom stanju Rijeka, iako je aktualni prvak, na Poljudu nikako nije favorit. Riječani su do sada ugrabili samo četiri boda, stoga bi porazom na Poljudu zaostajali za Hajdukom već 11 bodova. A ljeto još nije gotovo. Derbi je, dakle, od vitalne važnosti Rijeci možda i za čitavu sezonu.

Iako je protivnik poljuljan, Hajdukov trener Gonzalo Garcia ne da se zavarati.

“Rijeka je uvijek opasna momčad. Kad igrate puno utakmica onda se dogodi da neke ne završe kako očekujete. To se događa Rijeci, ali sigurno će protiv nas izvući energiju da bi pokazali zašto su prvaci.”

Dok je Rijeka primala gol za golom u Solunu, Hajduk se čitav tjedan odmarao i pripremao za derbi.

“Nisu spremni kao mi, malo su umorniji od niza utakmica, ali ponavljam, uvijek su opasni. Momčad koju je teško pobijediti, jer primali su malo pogodaka. Nikada nisu bili u panici, uvijek su bili koncentrirani. To ih je napravilo prvacima, jer kompletni klub nije nikada ulazio u paniku. Imaju Fruka, Jankovića, kvalitetne igrače. Tu su Čop u napadu, Dantas i Petrovič u sredini. imaju pet-šest igrača koji mogu stvoriti probleme i zabiti pogotke”, oprezan je Garcia.

Opet Španjolac ima problema s ozljedama, pogotovo u obrani gdje nema Šarlije i Skelina, a naprijed je odsutan Rebić.

“Klub radi na tržištu, doveli smo nove igrače. Novima treba vremena, a u ovom trenutku su dva stopera ozljeđena. Mlačić će vjerujem zadržati razinu na kojoj je igra, Raci napreduje, to je važno.”

Navijači se pitaju hoće li u nedjelju dočekati debije Guillamona i Gonzaleza.

“Nisu fizički spremni, nisu trenirali s grupom i trebat će im koji tjedan da dođu sebi. Mogu biti s ekipom i bit će. Trebat će im neko vrijeme za ozbiljnu participaciju.”

Što je sa Sigurom, ostaje li ili odlazi?

“Nisam čuo ni vidio što je rekao kanadski izbornik. Sigur trenira s nama, vjerujem da je sretan ovdje. Ne znam da ima ponude, ništa se nije dogodilo. Nikada mi nije rekao da želi ići.”

Pukštas?

“Sam sebe je vratio u život i treba tako nastaviti. Ne znam želi li ići, nikada mi kao ni Sigur nije rekao da želi napustiti klub. Istina je da bi bila šteta za njega da ide u ovom trenutku, jer igra sve bolje”, rekao je Garcia.