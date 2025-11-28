Garcia: ‘Nema nesporazuma s Livajom, nije se osjećao dobro’

Podijeli :

Hajduk u subotu od 15:30 na Poljudu dočekuje Varaždin u sklopu 15. kola SuperSport HNL-a. Splićani će tražiti način da se vrate na pobjednički put nakon teškog poraza od Rijeke (5:0), dok Varaždin u susret ulazi osokoljen dobrom igrom, ali ipak porazom od Dinama (3:1) na Maksimiru.

Na konferenciji za medije trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je predstojeći susret. Nakon Jadranskog derbija glavna tema i dalje je odnos između Garcije i kapetana Marka Livaje. Prema trenerovoj izjavi od prošlog tjedna, Livaja, koji se oporavlja od ozljede, preskočio je utakmicu protiv Rijeke jer je poručio da se “ne osjeća dobro i da ga boli trbuh.”

Garcia: ‘Livaja nije igrao jer ga je bolio trbuh’ Garcia pred Varaždin radi veliku promjenu? Napravit će ono što je i Kovačević u Dinamu?

Na pitanje kakav je njegov odnos s Livajom i hoće li biti prvotimac protiv Varaždina, Garcia je odgovorio:

“Ne znam hoće li početi jer to nikad ne otkrivam. U Rijeci nije bio nesporazum, nije se osjećao dobro, tako je rekao. Ne treba od toga raditi veliki problem.”

Je li pričao s Ivanom Bilićem i Goranom Vučevićem:

“Pričamo iza svake utakmice. Bio je to težak poraz, čudna utakmica koja se ne dogodi često. Primili smo gol iz prvog udarca, zatim smo pogriješili…

Bila je to utakmica u kojoj sve ide kontra. Naravno, osjećamo se loše kao i naši navijači. Ja sam prvi put primio pet golova, vjerojatno i veliki dio igrača. Pokazali smo da možemo igrati, ali svaki gol Fruka je ulazio. To je nogomet, događa se. Nema smisla plakati i ispričavati se”, rekao je Garcia.

Zašto je momčad u Rijeci izgledala tako loše?

“Greške su sastavni dio nogometa. Igrali smo protiv vrlo kvalitetnog protivnika, a imamo i mnogo mladih igrača koji prolaze kroz različite faze razvoja. Najvažnije je da idemo utakmicu po utakmicu i da stalno pokušavamo biti bolji. Ponovno ćemo igrati protiv Rijeke i Dinama, pa ćemo tada nastojati drukčije reagirati. Moramo raditi kako bismo napredovali.”

Hoće li momčad biti mentalno spremna za Varaždin?

“Već smo imali teških situacija pa smo opet igrali dobro. Primjerice, nakon ispadanja u Albaniji odigrali smo odličnu utakmicu protiv Slaven Belupa.”

Je li vam loše vrijeme otežalo pripreme?

“Vrijeme nije bilo idealno, ali prema tome kako smo trenirali ovaj tjedan — zaslužujemo pobjedu. Kad odaberem početnih 11, uvijek biram one za koje mislim da su najbolji. Ovog puta bit će mi žao jer nekoliko igrača koji su trenirali odlično neće krenuti od prve minute.”

Kakva je situacija s Ivušićem te jesu li Karačić i Durdov blizu povratka?

“Već neko vrijeme osjeća zdravstvene probleme, ali je želio biti uz ekipu. Ovih dana mu je sve lošije, tako da ga sigurno neće biti protiv Varaždina, a vjerojatno ni do reprezentativne pauze. Nitko ne traži odmor, bilo bi pogrešno vaditi igrače koji napreduju poput Hodaka, Mlačića ili Hrgovića.

Hodak je pogriješio, ali mi se sviđa što nakon pogreške i dalje radi sve što treba. Moramo ostati čvrsti i dosljedni. Ne mijenjam mišljenje i ideje zbog jedne greške, niti sam trener koji kažnjava igrače zbog propusta.”

Šafarić najavljuje pobjedu — vaš komentar?

“To je sasvim normalno. Tamo smo izgubili i sada moramo utakmicu okrenuti u svoju korist, nametnuti se i kontrolirati događanja na terenu.”

Kako igrati protiv Varaždina?

“Proučio sam njihove utakmice, uključujući i onu protiv Dinama. Uvijek su nezgodan protivnik. Trener im svake godine iznova gradi momčad i ako nisi potpuno spreman, može biti vrlo teško. Ne bih ulazio u taktičke detalje.”

Može li Hajduku koristiti Dinamov poraz u Lilleu?

“Ne vjerujem. Oni igraju Europsku ligu, gdje i mi želimo biti. Kao što sam već rekao, moramo se koncentrirati na sebe. Ne očekujem da se Dinamo bavi nama, niti bi mi trebali brinuti o njima. Tuđi problemi ne čine tebe boljim. Svaki klub treba stvarati vlastitu veličinu.”

Poruka navijačima nakon teškog poraza u Rijeci?

“Razumljivo je da su ljuti. I mi smo razočarani, ali ne treba zaboraviti što je ova momčad napravila u prethodnom razdoblju. Mladi igrači napreduju više nego što je itko očekivao. Navijači su razočarani, ali ja sam još više.

Što im mogu reći? Da ostanu uz nas. Pokazali smo dovoljno da vjeruju u nas i budu pozitivni. Rastemo i imamo ambiciju pobijediti u svakoj utakmici. Najvažnije je kako reagiraš kad stvari krenu loše — kao igrač, trener ili novinar. To je život, uvijek imaš priliku ispraviti pogrešku.”