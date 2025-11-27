Garcia pred Varaždin radi veliku promjenu? Napravit će ono što je i Kovačević u Dinamu?

Podijeli :

Ante Roca / Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Hajduk je u prošlom kolu SHNL-a doživio težak poraz 5:0 od Rijeke na Rujevici, pa se njegova prednost ispred Dinama spustila na samo bod razlike.

Kako doznaje Germanijak, trener Gonzalo Garcia razmatra veliku promjenu na golu. Na klupu bi mogao preseliti hrvatski reprezentativac Ivica Ivušić, koji je pod povećalom dijela javnosti otkako je ovog ljeta stigao iz ciparskog Pafosa. Kritičari mu zamjeraju nekoliko teških pogrešaka i smatraju da nije opravdao status pojačanja.