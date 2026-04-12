Garcia nakon pobjede: ‘Livaja je zabio lijep gol, ali cijela ekipa je bila prosječna’

HNK Hajduk Split

U 29. kolu SHNL-a Hajduk Split ugostio je na Poljudu Goricu te je golom Marka Livaje došao do minimalne pobjede od 1:0. Nakon susreta izjavu je dao Gonzalo Garcia, trener Hajduka.

“Dobro smo ušli u utakmicu, ali tempo je s vremenom padao. Izgledalo je kao da kontroliramo utakmicu, ali ovo je bio tip utakmice kakve ne volimo. Mogli smo napraviti više. U drugom dijelu je Gorica krenula jako dobro, bili smo malo nespretni u nekim situacijama, ali smo i mogli zabiti drugi pogodak. Oni su imali samo jednu šansu glavom, ali da, mogli su nam zabiti”, rekao je Garcia i nastavio:

“Livaja? Bio je posebno dobar u prošloj utakmici, danas je zabio lijep gol, ali mislim da je danas cijela ekipa bila prosječna. Ali istina, Marko nam u posljednjim utakmicama daje puno toga, vidim da uživa na terenu. Treneri su uvijek sretni kad su im igrači sretni. Huram? Sviđa nam se, pratimo ga, želimo ga do kraja sezone zadržati s nama i dat ćemo mu minute kad budemo mogli.”