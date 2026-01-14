Garcia: ‘Klub je naredio da Mlačić ne igra’

Podijeli :

Hajduk je u drugoj pripremnoj utakmici odigranoj na Poljudu uvjerljivo svladao Posušje rezultatom 4:0. Nakon pobjede protiv drugoligaške Croatije iz Zmijavaca (2:1) prije tri dana, momčad Gonzala Garcije pokazala je vrlo dobru formu i protiv bosanskohercegovačkog prvoligaša. Susret je odigran u četiri dijela po 30 minuta.

Garcia je nakon utakmice, koja se igrala bez publike uz televizijski prijenos, izrazio zadovoljstvo viđenim.

“Zadovoljan sam. Odigrali smo dobru utakmicu, radili smo ono na čemu treniramo i vidi se da igrači uživaju. Vjeruju u ono što rade i imaju dobru energiju, sretan sam kad vidim način na koji igraju”, rekao je trener Hajduka, čija će momčad u subotu 17. siječnja od 15 sati protiv Širokog Brijega odigrati posljednju provjeru prije nastavka sezone.

Osvrnuo se i na specifične uvjete utakmice bez gledatelja.

“Inače je jako teško doprijeti do igrača, a danas je bilo puno lakše nešto im reći, mogao sam viknuti u drugi kut i čuli bi me. To je nemoguće u normalnoj utakmici”, dodao je Garcia.

Prva službena utakmica Hajduka u nastavku sezone na rasporedu je u subotu 24. siječnja, kada će na Poljudu od 16 sati ugostiti Istru.

Upitan o zdravstvenom stanju Rokasa Pukštasa, Zvonimira Šarlije i Ivice Ivušića, Garcia je pojasnio situaciju.

“Vraćaju se nakon ozljeda, a Ivušić se još muči s pubičnom kosti. Ne znam koliko će to kod njega potrajati. Za Šarliju očekujemo da će trenirati s nama, a i Pukštas također, ovisno o tome kako se bude osjećao.”

Veliku pažnju javnosti izaziva situacija oko Branimira Mlačića, 18-godišnjeg stopera za kojeg su zainteresirani brojni europski klubovi, a posebno Inter. Talijanski velikan navodno je spreman platiti 5,5 milijuna eura i ostaviti ga na posudbi do kraja sezone. Garcia je objasnio zašto mladi branič nije nastupio protiv Posušja.

“Što se tiče Mlačića, klub je naredio da ne igra. U pregovorima je s drugim klubovima, što je lijepo i novo za klub jer pokazuje da ovdje ima mladog talenta i koliko brzo napreduje. Predivno je to vidjeti. Ali kao trener želio sam da danas igra jer mu trebaju minute. Igrat će u subotu sigurno. Trebaju nam njegove minute jer uskoro počinje liga, a dosad je odigrao samo 45 minuta”, rekao je Garcia.

Podsjetimo, Mlačić je nastupio u pripremnoj utakmici protiv Croatije iz Zmijavaca, a prema informacijama iz nogometnih krugova, njegov transfer u Inter sve je bliže realizaciji.

Garcia se osvrnuo i na učinak mladih igrača koji su dobili priliku.

“Zanimljivi su. Vidite Gabrić, Kutia, oni su cijeli tjedan trenirali s nama. Danas sam im mogao dati nekoliko minuta i dobro su odigrali. Gabrić je već imao dobru utakmicu protiv Croatije, a danas je Čupić igrao. Pozvali smo ga jutros da dođe, morao je odigrati 30 minuta i za mene je to dobro napravio. Jako se dobro uklopio u svoju ulogu samo uz nekoliko video-analiza koje smo mu pokazali prije, što dovoljno govori o njihovoj kvaliteti.”

Govoreći o protivnicima u pripremama, Garcia je istaknuo napredak svoje momčadi.

“Protiv Croatije smo već igrali u pripremama. Ovo je treća utakmica protiv Posušja. Rezultat nije bitan, ali je prvi put da smo ih pobijedili, i to govori nešto o nama i našem napretku, recimo tako. A protiv Croatije je bila teška utakmica, ali dobra za nas.”

Na kraju se dotaknuo i odnosa s igračima te njihove reakcije na njegove zahtjeve.

“Feedback dobivam otkad sam došao. Igrači znaju da, ako nešto krene po zlu ili naprave pogrešku, nisam ljut. Mogu biti ljut ili razočaran, recimo, samo kad ne pokušavamo raditi ono što trebamo raditi. Povratna informacija igrača uvijek je bila prisutna. Zato sam uvijek zadovoljan njima. Drago mi je vidjeti kako napreduju.”