FOTO / Boban odradio trening s kadetima Dinama: ‘Ni funkcija ni godine…’

Mario Beljo/GNK Dinamo

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban vratio se nakratko u svoje igračke dane.

Boban se pojavio na treningu kadeta i odradio dio vježbi s mladim igračima. Bivši kapetan Vatrenih pridružio se mladoj momčadi na terenu i okušao se u igri s kadetima.

“Ni funkcija ni godine ne gase onu prvu i pravu ljubav. Predsjednik Uprave Zvonimir Boban priključio se današnjem treningu naših kadeta i odmjerio snage s našim mladim lavovima”, napisao je Dinamo uz fotografije Bobana na treningu.

