Flick: Barcelona će biti moj posljednji posao u karijeri

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver Image

Iako je predsjednik Joan Laporta u utorak najavio da će Barcelona uskoro objaviti produljenje ugovora s Hansi Flick do 2028., njemački strateg bio je znatno suzdržaniji. Uoči važne utakmice protiv Newcastlea poručio je da nije vrijeme za razgovore o novom ugovoru, ali je otkrio kako mu je klupa Barcelone posljednja u karijeri.

Flick je u najavi uzvratnog susreta osmine finala Lige prvaka jasno dao do znanja da nakon Barcelone ne planira voditi nijedan drugi klub.

“Imam veliku obitelj i sjajnu podršku. Ovo je nogomet i pokušavam dati momčadi najbolje od sebe… ali vidjet ćemo. Ima vremena. Ne razmišljam o odlasku negdje drugdje. Ovo će biti moj posljednji posao i veselim se tome”, izjavio je 61-godišnji trener.

Flick, čiji ugovor trenutačno traje do 2027., istaknuo je kako ne želi skretati fokus s momčadi uoči važnog europskog dvoboja. Barcelona u srijedu dočekuje Newcastle nakon 1:1 iz prve utakmice.

“Mislim da sada nije trenutak za razgovor o mojem produljenju. Pred klubom je važna utakmica. Jako sam sretan ovdje, ali moram razgovarati sa svojom obitelji. Bit će vremena za to”, rekao je Flick.

Unatoč njegovom oprezu, u klubu vjeruju da će suradnja biti produžena. Flick otvoreno pokazuje zadovoljstvo u Barceloni, ima odličan odnos s Laportom i navijačima te je dobro povezan s momčadi.

Sličan scenarij dogodio se i prilikom prošlog produženja ugovora, koje je potpisano prošle godine. Iako je dogovor postignut nekoliko tjedana prije završetka sezone, službena objava stigla je tek nakon završetka prvenstva. Tada je produžio do 2027., što odgovara njegovoj preferenciji kraćih ugovora, a sada uprava želi suradnju produžiti još jednu sezonu, do 2028.

Podsjetimo, Flick je tijekom karijere vodio nekoliko klubova u Njemačkoj te je dvaput radio u reprezentaciji – najprije kao pomoćni trener od 2006. do 2014., a zatim kao izbornik od 2021. do 2023. Najveći uspjeh ostvario je sa Bayernom iz Munchena 2020. godine, kada je osvojio šest trofeja, dok mu je Barcelona prvi inozemni posao kao glavnog trenera.