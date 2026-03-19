FIFA: Želimo da se SP održi kako je planirano

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) želi održati Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Maksiku ovoga ljeta "kako je planirano i sa svim reprezentacijama".

Nakon sastanka Izvršnog odbora u četvrtak u sjedištu u Zurichu, krovna nogometna organizacija je izrazila želju “da se sve momčadi koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu natječu u duhu fair playa i međusobnog poštovanja”.

“Imamo raspored, a uskoro ćemo imati potvrdu 48 reprezentacija koje sudjeluju i želimo da se natjecanje održi kako je planirano,” objavila je FIFA.

Njezin predsjednik Gianni Infantino “pozvao je na mir i potvrdio ključnu ulogu nogometa u okupljanju ljudi u ovim vremenima stalnih geopolitičkih previranja,” bez izravnog spominjanja rata koji Sjedinjene Države i Izrael vode protiv Irana.

Međutim, predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, izjavio je u srijedu da njegova zemlja “bojkotira Sjedinjene Države”, ali “ne Svjetsko prvenstvo”, implicitno inzistirajući na preseljenju njihove tri utakmice.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je kako je njezina zemlja spremna ugostiti iransku reprezentaciju, međutim FIFA još nije. Trenutna situacija nije otvorila vrata takvoj mogućnosti, već inzistira na svom izvornom rasporedu.