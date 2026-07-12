Jokiću će dobiti ozbiljno pojačanje: U Denveri stiže najbolji obrambeni igrač Eurolige

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AP Photo/Jack Dempsey via Guliver

Nuggetsi će dobiti vrijedno obrambeno pojačanje.

Prema informacijama koje donosi poznati NBA insajder Shams Charania, dosadašnji košarkaš Monaca Alpha Diallo potpisao je za Denver Nuggetse.

Momčad Nikola Jokića tako je dobila veliko pojačanje, budući da je Diallo proglašen najboljim obrambenim igračem Eurolige u protekloj sezoni.

EuroLeague Defender of the Year Alpha Diallo has agreed to a one-year, $1.4 million deal to sign with the Denver Nuggets, agents Jared Mucha and Javon Phillips of Excel Sports Management tell ESPN. The former Providence standout and Euro star makes the NBA jump at 29 years old on… pic.twitter.com/aaN5t7AIFi — Shams Charania (@ShamsCharania) July 12, 2026

Diallo je s Nuggetsima potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 1,4 milijuna dolara. Iako je bio prijavljen na NBA draft 2020. godine, košarkaš rođen u New Yorku cijelu je dosadašnju profesionalnu karijeru proveo u Europi.

Prvu sezonu, 2020./21., odigrao je za grčki Lavrio B.C., a od 2021. član je Monaca. S francuskim klubom osvojio je tri naslova prvaka, dva nacionalna kupa te je dvaput nastupio na završnom turniru Eurolige (Final Four).