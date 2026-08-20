Garcia: ‘Glupi’ Pajazitijev crveni karton? Nismo glupi, bio je agresivan, bio je to loš duel

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Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Splićana emotivno je proživio uzbudljivu utakmicu na Poljudu

Hajdukov trener je nakon utakmice bio potišten.

“Crveni karton je promijenio utakmicu. ‘Glupi’ Pajazitijev crveni karton? Nismo glupi, bio je agresivan, bio je to loš duel. Imao je jako dobru utakmicu prije toga. Dogodi se. Pokazali smo da nismo luzeri, uvijek se borimo, nekad imamo dobre dane, ponekad lošije.”Prvo poluvrijeme bilo je tvrdo, s prilikama na obje strane, a u drugom dijelu dobro smo krenuli i mogli zabiti još koji pogodak. S vremenom smo gubili energiju i to je to. Mislim da ćemo proći dalje, vidim na igračima da to žele. Što se tiče utakmice Silića, neću ga mijenjati. Vjerujem da će nas spasiti u sljedećoj utakmici”, rekao je u uvodu.

Osvrnuo se i na pogodak koji je Rakow zabio u sudačkoj nadoknadi i smanjio prednost Hajduka.

“Danas je bio problem što smo pola sata igrali s igračem manje. Previše smo se povukli, imali su gredu i to je to. Mogli smo to bolje obraniti, sranja se događaju. Dečki su se borili, bili su hrabri. Dobili smo gol, sada će biti interesantnije”, nastavio je.

Garcia je pohvalio i poljskog protivnika.

“Rakow je jako dobra momčad. Dobro rade, investiraju, imaju odlične uvjete i dižu se. Snažni su i tehnički jaki, nije me to iznenadilo.”