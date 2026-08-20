Pajazitiju izravan crveni, Hajduk pola sata s igračem manje

Conference League 20. kol 202622:20 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Šok na Poljudu, slovački sudac isključio Hajdukovog nogometaša

Pajaziti “pocrvenio” nakon krvničkog prekršaja na sredini terena. Potpuno nepotrebno, ali nažalost i zasluženo. Uklizao je i visoko podigao nogu, mogao je ozbiljno ozlijediti suparnika.

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