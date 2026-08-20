MIDTJYLLAND – RIJEKA 2:0 Keku će trebati pothvat na Rujevici za prolaz u Konferencijsku ligu!

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Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Konferencijsku ligu Rijeka je na gostovanju u Herningu izgubila od Midtjyllanda sa 0-2 (0-1).

Domaćin je poveo u 22. minuti golom Cho Gue-Sunga koji je zabio glavom nakon ubačaja Franculina. U 49. minuti je prednost danskog sastava povećao Sofus Johannesen. Uzvrat je 27. kolovoza na Rujevici. Večeras će u play-offu Konferencijske lige nastupiti i Hajduk koji na Poljudu dočekuje poljski Rakow.

Danci su svoj europski put počeli u 2. pretkolu Europske lige izgubivši od Bešiktaša. Potom su preselili u kvalifikacije KL gdje su u trećem pretkolu bili bolji od irskog Bohemiansa.

Matjaž Kek se odlučio riskirati i od prve minute je na teren poslao svog najboljeg igrača Tonija Fruka koji je propustio uzvratnu utakmicu protiv Ilvesa zbog ozljede gležnja, dok je prošlog vikenda odigrao tek 14 minuta protiv Varaždina. S druge strane u početnom sastavu nije bilo hrvatskog reprezentativca Martina Erlića koji je ostavljen na klupi, a njegovo mjesto u obrani zauzeo je Sigmann-Jensen (29), ljetno pojačanje iz Sonderjyskea.

Domaćin je očekivano imao inicijativu i veći posjed, no u prvih 20 minuta nije bilo previše uzbuđenja. Nažalost, Danci su iz prve prave prilike poveli. Nakon ubačaja iz auta, lopta je došla do Franculina koji je ubacio na drugu stativu gdje najviše skočio Cho Gue-Sung pogodivši glavom za 1-0.

Rijeka je prvi put opasno zaprijetila u 27. minuti. Ćubelić je dugom loptom za Oreča izbacio obranu Midtjyllanda, ovaj ostavio povratnu Fruku čiji je udarac s desetak metara blokiran. U 37. minuti nakon prekida glavom je pucao Kristensen, ali pored gola.

Hrvatski sastav je vrlo blizu izjednačenja bio u 39. minuti kada je Janković pucao s ruba kaznenog prostora, no lopta je prošla tik uz vratnicu.

Midtjylland je sjajno otvorio nastavak. U 47. minuti je Iheanacho, koji je ušao u igru pred svega minutu, pobjegao domaćoj obrani i našao se u sjajnoj šansi, no lotpu je poslao iznad riječkih vratiju.

Dvije minute kasnije Rijeka je primila naivan pogodak nakon duge lopte i loše procjene Majstorovića. Iheanacho je dobio lotpu u prostor, Todorović je obranio prvi pokušaj, ali lopta se odbila Johannesenu koji je lako pogodio.

Rijeka je novu priliku dočekala u 72. minuti kada je Ćubelić ušao u kazneni prostor domaćina po desnoj strani i pucao iz teškog kuta, ali nije uspio pogoditi okvir gola. Sedam minuta kasnije na suprotnoj strani je dobru priliku imao Etim, no Todorović je bio spreman.

U 81. minuti provjeravao se mogući jedanaesterac za Midtjylland nakonšto je Oreč srušio Johannesena u riječkom šesnaestercu, no svirano je zaleđe. U 89. minuti iz slobodnog udarca zaprijetio je i Billing, ali je gostujući vratar još jednom bio spreman.

Posljednju priliku na utakmici imala je Rijeka u sudačkoj nadoknadi. Oreč je probio desnu stranu i povratnom loptom pronašao Jurića čiji je udarac blokiran, dok je odbijenu loptu s 15-ak metara Lasickas poslao preko gola.