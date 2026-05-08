Slatke brige za Dalića: Mladi hrvatski reprezentativac proglašen igračem mjeseca u Championshipu

xGrahamxHuntx PSI-24196-0306 via Guliver Image

Adrian Segečić, novi hrvatski reprezentativac, proglašen je najboljim nogometašem engleskog Championshipa za mjesec travanj. Talentirani 21-godišnjak briljirao je tijekom proteklog mjeseca postigavši četiri gola, a posebno se izdvojio hat-trickom protiv Stoke Cityja.

Odličnim igrama u završnici prvenstva dodatno je potvrdio status najboljeg strijelca Portsmoutha s ukupno 11 pogodaka. Segečić je u engleski klub stigao u lipnju 2025. iz Sydneya te je ove sezone skupio 38 nastupa i imao važnu ulogu u očuvanju prvoligaškog statusa momčadi. Portsmouth je sezonu zaključio na 18. mjestu, s osam bodova prednosti iznad zone ispadanja.

Trener Portsmoutha John Mousinho pohvalio je svog igrača nakon osvajanja priznanja.

“Ova nagrada je potpuno zaslužena i oduševljen sam zbog Segečića, koji je zaista impresionirao u svojoj prvoj sezoni u engleskom nogometu”, izjavio je Mousinho.

“Uspio je pronaći vrhunsku formu u tako važnom trenutku, s asistencijom u svakoj od te tri uzastopne pobjede koje su osigurale naš status u Championshipu. On je još uvijek mlad igrač i ima puno prostora za napredak, tako da sam uzbuđen vidjeti kako će nastaviti svoj razvoj u Pompeyu sljedeće sezone.”

Segečić je nakon primitka nagrade rekao:

“Velika mi je čast dobiti ovu nagradu i bio sam oduševljen što sam mogao dati veliki doprinos onome što je bio zaista važan mjesec za momčad. Bili smo u teškoj situaciji, tik iznad zone ispadanja, kada smo otišli na reprezentativnu stanku krajem ožujka. A onda smo ostvarili niz od pet utakmica bez poraza, uključujući tri pobjede, te osigurali ostanak u Championshipu.”

Krilni napadač rođen u Australiji početkom godine odlučio je predstavljati Hrvatsku, a debitantski nastup za U-21 reprezentaciju upisao je u ožujku, u pobjedi 3:0 protiv Turske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Zahvaljujući sjajnoj formi sve češće se spominje i kao potencijalni kandidat za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

O Segečiću je ranije govorio i izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić:

“Segečić je sjajan dečko i kvalitetan igrač. Hrvatska je dobila sjajan potencijal i dečka koji je već sada u trećoj sezoni seniorskog nogometa. On puca od samopouzdanja. Vrlo je brz, ima odličan dribling i šut s obje noge. Jako je kvalitetan igrač. Nama je cilj ovakve igrače otpremiti u A-selekciju. Meni je čast voditi ovakve igrače.”