Raznolik učinak Hrvata u play-offu KL: Matanović slavio, Pjaca poražen, Jagušić ušao s klupe

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Guliver

Odigrane su prve utakmice play-offa Konferencijske lige, a večer je donijela podijeljenu sreću za hrvatske nogometaše diljem Europe.

Marko Pjaca, koji je odlično ušao u novu sezonu, ovoga je puta ostao bez konkretnog učinka u vidu pogotka ili asistencije. Njegov Twente poražen je na domaćem terenu od azerbajdžanskog Qarabaga s 0:1, pri čemu je hrvatski krilni napadač odigrao svih 90 minuta.

Nevjerojatan raspad Partizana u Madridu: S igračem više primili dva gola u završnici i izgubili 3:1 Vušković oduševio u službenom debiju za Brighton: Statistika govori sve Zvezda nakon debakla u Ligi prvaka do uvjerljive pobjede u Rierinom debiju

S druge strane, razloga za slavlje imao je reprezentativac Igor Matanović. On je također odigrao cijeli susret u gostujućoj 3:1 pobjedi svog Freiburga protiv škotskog Motherwella.

Hrvatski vratar Dominik Kotarski zbog ozljede je propustio gostovanje Kopenhagena kod finskog Inter Turkua (0:0). Istovremeno, mladi stoper Luka Vušković pružio je sjajnu partiju i bio ponajbolji pojedinac na terenu u svom službenom debiju za engleski Brighton, koji je u Norveškoj odigrao 0:0 protiv Tromsøa.

Adriano Jagušić dobio je priliku od 73. minute u dresu Panathinaikosa, no njegova je momčad u završnici ispustila pobjedu i remizirala (2:2) s češkim Hradecom Králové. Zanimljivo je bilo i u dvoboju dva bivša Hajdukova “krvnika” — albanski Dinamo City (koji je Splićane izbacio prošle sezone) i ciparski Pafos (koji ih je eliminirao u 3. pretkolu Europske lige) odigrali su bez pobjednika, 1:1.

Konferencijska liga, play-off (prve utakmice):

Lincoln Red Imps – Larne 0:2 (O’Neill 84′, O’Hara 90’+3′)

Inter Turku – Kopenhagen 0:0

Tromsø – Brighton 0:0

Nordsjaelland – St. Gallen 1:0 (Rojkjaer 13′)

Midtjylland – Rijeka 2:0 (Cho 20′, Johannesen 49′)

Klaksvik – Riga 0:0

PAOK – Brann 1:1 (Baba 80′ / Eriksen 57′)

Gornik Zabrze – Monaco 2:3 (Prekop 53′, Liseth 74′ / Biereth 9′, Camara 51′, Brunner 58′)

Vikingur – Borac Banja Luka 1:3 (Sigurdsson 75′-11m / Juričić 21′, Jojić 23′, Đajić 86′)

Twente – Qarabag 0:1 (K. Borges 52′)

Drita – Inter d’Escaldes 2:2 (Salihu 4′, Bl. Krasniqi 42′ / Berlanga 13′, D. Lopez 56′)

Sion – Ajax 2:4 (Surdez 34′, Chouaref 72′-11m / Brandt 53′, M. Leonardo 60′, Arokodare 74′, Klaassen 87′)

Panathinaikos – Hradec Králové 2:2 (Tetteh 55′, 61′ / Umar 89′, 90’+6′)

Motherwell – Freiburg 1:3 (Charles-Cook 2′ / Ginter 28′, 65′-11m, Goto 90’+6′)

Atalanta – Hapoel Tel Aviv 0:0

Gent – Hibernian 0:0

Lugano – Maccabi Tel Aviv 2:1 (Behrens 31′, Grgić 54′-11m / Shahar 47′)

Hearts – Rapid Beč 2:2 (Raux-Yao 56′-ag, Wilson 62′ / Raux-Yao 31′, Wurmbrand 79′)

Rangers – Jablonec 1:0 (Naderi 50′)

Dinamo City – Pafos 1:1 (Fadairo 79′ / Lele 82′-11m)

Getafe – Partizan 3:1 (Ünal 10′, Garcia 87′, Mojica 90′ / Seck 43′)

Shamrock Rovers – KuPS 1:1 (Stevens 49′ / Parzyszek 85′)

Sporting Braga – Austria Beč 2:0 (Victor 24′-11m, Rodrigues 88′)

Hajduk – Raków 2:2 (Šego 21′, Dalisson 47′ / Emreli 27′, Diaby-Fadiga 90’+5′)