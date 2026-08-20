Otkriveno gdje su zapeli pregovori Dinama i Barcelone oko Livakovića

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Dominik Livaković i dalje se nalazi na prekretnici karijere. Kako nije u prvom planu Fenerbahčea, 'jedinica' Vatrenih traži izlaz iz Istanbula, a unatoč ponudama diljem Europe, njegova je najveća želja bila povratak u Maksimir. A onda se u sve uključila Barcelona...

Kako Dinamo samostalno ne može iznijeti financijske zahtjeve Fenera i Livakovićevu visoku plaću, u rasplet se uključio menadžer Andy Bara i u ‘računicu’ pridodao Barcelonu. Imao je potencijalno interesantnu ideju, koja na kraju nije u potpunosti sjela nijednoj strani.

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Naime, budući da Barcelona traži novog vratara jer Wojciech Szczesny odlazi u mirovinu, plan je bio da Katalonci otkupe Livakovića od Fenera i odmah ga pošalju na posudbu u Zagreb. Time bi se pokrila odšteta, dok bi Dinamo i Barca podijelili trošak njegove plaće.

Međutim, prema pisanju 24sata, pregovori su zapeli na neočekivanoj prepreci oko samog trajanja aranžmana. Čelnici Modrih zatražili su da Livaković ostane u Zagrebu na posudbi od čak dvije godine kako bi dugoročno osigurali poziciju među vratnicama i izbjegli isti problem već idućeg ljeta. S druge strane, katalonskom gigantu takav uvjet ne dolazi u obzir jer im je kvalitetna zamjena za Joana Garciju na Camp Nouu potrebna već od sljedeće sezone…

Napomenimo i kako su se o svemu oglasili iz Maksimira, neslužbenim putem preko Sportskih novosti, za koje su poručili kako dolazak na jednu sezonu nije opcija.

“Ne znamo hoće li otići ili neće u Barcelonu, ali ne dolazi u obzir da nam dođe na godinu dana posudbe, to nam ne odgovara. Mi želimo dugoročno rješenje”, poručili su iz Dinama za SN.