VIDEO / Zabio je gol za BiH pa poručio: ‘Nemam razloga za slavlje’

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4:1 u utakmici drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva, ali unatoč teškom porazu, jedan trenutak iz završnice susreta oduševio je navijače Zmajeva.

Jedna od rijetkih svijetlih točaka u bosanskohercegovačkom timu bio je mladi Ermin Mahmić, koji je u samom finišu utakmice dobio priliku za igru, a potom vrlo brzo postigao i svoj reprezentativni prvijenac.

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Mladi nogometaš je nakon utakmice bio pun dojmova, ali je zadržao čvrsto tlo pod nogama, svjestan težine situacije u kojoj se njegova reprezentacija nalazi uoči odlučujućeg kola na Mundijalu.

“Lijep je osjećaj zbog postignutog pogotka, to je ostvarenje sna za svakog mladog igrača, ali u ovom trenutku stvarno nemam nikakvog razloga za slavlje. Poraz boli, no mi moramo podignuti glave. Ostat ćemo složni, kao jedan, i u posljednjem kolu želimo srušiti Katar kako bismo prošli dalje”, poručio je Mahmić.

Njegov eurogol unio je barem malo optimizma među navijače pred ključni ogled, iako će stručni stožer Sergeja Barbareza imati golemu glavobolju zbog crvenog kartona koji je zaradio Tarik Muharemović.

Podsjetimo, u drugoj utakmici skupine Kanada je uvjerljivo svladala Katar, što znači da Zmajevi i dalje drže sve u svojim rukama. Utakmica odluke između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je u sklopu trećeg kola grupne faze, a pobjeda je jedini imperativ za prolazak u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.