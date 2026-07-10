Portugal ima novog izbornika! Legendarni trener (71) dolazi na klupu

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Guliver

Iskusni, 71-godišnji portugalski stručnjak Jorge Jesus u petak je i službeno imenovan novim izbornikom portugalske nogometne reprezentacije.

Jorge Jesus je n klupi Portugala zamijenio ​Roberta Martineza koji je odstupio s te dužnosti nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva i 0-1 poraza od Španjolske.

Tijekom bogate trenerske karijere Jorge Jesus je u nekoliko navrata bio trener lisabonskih velikana Benfice i Sportinga, s Benficom je osvojio i tri naslova nacionalnog prvaka, a vrlo je uspješan bio i kao trener brazilskog giganta Flamenga s kojim je 2019. godine osvojio Copu Libertadores te naslov prvaka Brazila.

Prošle je sezone vodio saudijski Al-Nassr s kojim je osvojio naslov prvaka, a u momčadi je imao i Cristiana ‌Ronalda koji je zabio 29 golova u 33 nastupa pod Jesusom.

Nakon ispadanja od Španjolske, 41-godišnji Ronaldo je rekao kako mu je ovo bilo zadnje SP, ali kako još nije donio konačnu odluku o povlačenju iz reprezentacije. Sa 233 nastupa i 146 postignutih pogodaka za reprezentaciju Ronaldo je svjetski rekorder u obje kategorije.