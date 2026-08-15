Hull uoči prvog kola Premier lige predstavio dva nova pojačanja

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Ian Lyall via Guliver Image

U subotu je novi engleski premierligaš Hull potvrdio nova dva pojačanja za nadolazeću sezonu koju će klub kojeg trenerski vodi Sergej Jakirović otvoriti domaćim ogledom protiv Manchester Uniteda 22. kolovoza.

Joe Gelhardt, 24-godišnji ofenzivni vezni nogometaš Leedsa, definitivno je postao igrač Hulla nakon što je u njemu, na posudbi, igrao posljednjih godinu i pol dana. U prošloj sezoni Gelhardt je u svim natjecanjima za Hull upisao 15 pogodaka uz šest asistencija.

Posebno je ostao upamćen pogodak kojeg je dao protiv Milwalla u uzvratnom ogledu dodatnih kvalifikacija za Premier ligu. Gelhardt je potpisao četverogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još godinu dana.

Hull je ove subote potvrdio i dolazak 23-godišnjeg Francuza Lucasa Gourna-Douatha koji je došao iz Salzburga. Karijeru je zadnji vezni Gourna-Douath počeo u St. Etienneu, a u austrijskoj je momčad boravio od 2022. U to je vrijeme igrao i na posudbama u Romi i Le Havreu. S Hullom je potpisao petogodišnji ugovor.

Njih su dvojica već deseto i jedanaesto ovoljetno klupsko pojačanje.

Jakirović je prošle sezone vodio Hull kroz dodatne kvalifikacije do elitne Premier lige.