Jakirović remizirao u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Premier ligu

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U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak Premier lige Hull City Sergeja Jakirovića je na svom terenu ugostio francusku Nicu te su ta dva kluba odigrali remi bez pogodaka.

Nakon nevjerojatnog povratka u Premier ligu osvajanjem nemilosrdnog Championship play-offa, Hull je krenuo u pripreme za početak sezone.

Imali su dva mjeseca pauze od posljednje utakmice, a u pripremnom periodu odiigrali su pet utakmica. Jakirovićeva momčad upisala je dvije pobjede (Konyaspor, Rizespor), dva remija (Kasimpasa, Nica) te poraz od Eintracht Frankfurta.

Hullu kladionice i brojni analitičari predviđaju ekspresan povratak u Championship. Već je njihova promocija bila potpuno neočekivana jer u cijeloj sezoni nisu smjeli dovoditi pojačanja uz plaćanje odštete, a sezonu ranije su u ligi ostali samo na račun gol-razlike.

Tigrovi će svoj prvi susret, u kojem će pokušati razuvjeriti kritičare, igrati protiv Manchester Uniteda na svom MKM stadionu.