Nizozemci: Hajduk poslao ponudu za stopera Feyenoordu

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Hajduk traži dodatna rješenja u obrani, a jedno je pronašao u Nizozemskoj. Splitski klub poslao je Feyenoordu službenu ponudu za 24-godišnjeg braniča Neraysha Kasanwirja, objavio je nizozemski portal FR12, blizak rotterdamskom klubu.

Feyenoord je navodno spreman pregovarati, ali želi trajno prodati igrača, a ne ga ponovno slati na posudbu. Kasanwirjo ima ugovor do ljeta 2027., pa je ovo jedna od posljednjih prilika za nizozemski klub da na njemu zaradi. Visina Hajdukove ponude zasad nije poznata.

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Kasanwirjo je rođen u Amsterdamu i prošao je Ajaxovu omladinsku školu. Za Jong Ajax upisao je 38 ligaških nastupa, a 2021. preselio je u Groningen, gdje je u godinu i pol odigrao 47 utakmica u Eredivisie.

Feyenoord ga je u siječnju 2023. doveo za oko dva milijuna eura, no u Rotterdamu se nije uspio nametnuti. Za prvu momčad odigrao je samo devet službenih utakmica, nakon čega je odlazio na posudbe u Rapid Beč, Rangers, Molde i Fortunu Sittard.

Kasanwirjo je prvenstveno stoper, ali može igrati i na desnom i lijevom beku. Upravo je njegova sposobnost pokrivanja više pozicija bila važna tijekom posudbe u Rangersu, gdje je prvi put od prve minute zaigrao na lijevom beku protiv Malmöa u Europskoj ligi.

Visok je 185 centimetara, dešnjak je, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 1,5 milijuna eura.

Njegov boravak u Rangersu obilježila je teška ozljeda koljena koju je zadobio u studenom 2024. tijekom nastupa za nizozemsku U-21 reprezentaciju. Nakon operacije i višemjesečne rehabilitacije vratio se na teren te prošle sezone kontinuitet pokušao pronaći kroz posudbe u Moldeu i Fortuni.

Kasanwirjo je prošao gotovo sve mlađe nizozemske reprezentativne selekcije, a s U-17 reprezentacijom osvojio je Europsko prvenstvo 2019. godine.

Za Hajduk bi njegov dolazak značio dodatnu širinu u obrani. Gonzalo Garcia već ima Darija Marešića, Rona Racija, Marina Skelina, Roka Gabrića i Aleca Van Hoorenbeecka, dok je klub navodno dogovorio i dolazak reprezentativca BiH Dennisa Hadžikadunića.

Prema informacijama iz Nizozemske, Hajduk je prvi konkretan potez već napravio. Sada preostaje vidjeti mogu li splitski i rotterdamski klub dogovoriti odštetu.