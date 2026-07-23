Bild: Klopp postaje izbornik Njemačke, evo dokad je dobio ugovor

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HMBxMedia/xMarcoxBader via Guliver Image

DFB sutra će u Frankfurtu predstaviti Jurgena Kloppa kao novog izbornika reprezentacije.

Klopp će na klupi Njemačke zamijeniti Juliana Nagelsmanna. Iako Savez u službenom pozivu na konferenciju za medije nije precizirao temu, list Bild potvrdio je vijest o kojoj se nagađalo tjednima.

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Odbori DFB-a u petak ujutro održat će videokonferenciju na kojoj će formalno potvrditi imenovanje, nakon čega će odluka biti i javno objavljena. Bild navodi da će uz Kloppa na konferenciji biti predsjednik Saveza Bernd Neuendorf, sportski direktor Rudi Voller i glasnogovornica Franziska Wulle.

Prema informacijama Bilda, Klopp će potpisati ugovor koji vrijedi do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine. Dogovor je postignut nakon što je Klopp dobio odobrenje Red Bulla, s kojim je imao ugovor kao globalni voditelj nogometa do 2029. godine.