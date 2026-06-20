Nizozemska deklasirala Švedsku u odličnoj utakmici u Houstonu

Podijeli :

AP Photo/Karen Warren via Guliver

Nogometaši Nizozemske u susretu su 2. kola skupine F u Houstonu uvjerljivo svladali Švedsku sa 5-1 (2-0).

Po dva gola za Nizozemsku zabili su Brian Brobbey (5, 17) i Cody Gakpo (47, 54), dok je Anthony Elanga (59) postigao jedini gol za Švedsku prije no što je Crysencio Summerville (89) postavio konačni rezultat.

Nizozemski izbornik Ronald Koeman pokazao je kako ima odličan “nos” uvrstivši u početnu postavu robusnog napadača Brobbeyja koji nije igrao u 1. kolu protiv Japana, a ovaj je povjerenje uzvratio s dva rana pogotka, oba je postigao iz neposredne blizine nakon prizemnih ubačaja s krila Gakpa i Dumfriesa.

Već u 5. minuti Brobbey je bio ključna figura u tečnoj akciji, on je na sredini igrališta primirio ispucavanje Verbruggena i dao loptu Reijndersu koji je uposlio Gakpa na lijevom krilu. Brznonogi Gakpo je probio stsnu i ubacio prizemnu loptu na pet metara gdje je pravodobno utrčao Brobbey.

U 17. minuti Bronnry se opet našao na pravom mjestu na rubu peterca kako bi minimalnim dodirom skrenuo loptu iza leđa Nordfeldta nakon lijepe kombinacije Malena i Dumfriesa na desnoj strani.

Imala je i Švedska svojih prilika u prvom poluvremenu, najčešće je prijetio Gyokeres, no Verbruggen je uvijek bio na pravom mjestu. Nizozemski je vratar u nadoknadi zaustavio i neugodan udarac Ayarija.

Početkom nastavka dva gola je zabio i Gakpo, prvoga na sličan način kao i Brobbey, a asistent je opet bio Dumfries, dok ga je za drugi gol uposlio Summerville.

Otkriće u nizozemskoj reprezentaciji na ovom SP Summerville povukao je loptu po sredini terena, proslijedio na lijevu stranu za Gakpa koji je pogodio bliži kut.

Elanga je ublažio poraz Švedske nakon što je Isak sjajnom loptom “rasparao” nizozemsku obranu.

Pokušavala je Švedska još smanjiti zaostatak, a nakon što nije uspjela u 89. minuti je stigla kazna. Depay je uposlio Summervillea koji je nakon asistencije upisao i pogodak. To mu je drugi na ovom SP jer je zabio i u 1. kolu protiv Japana.

Zanimljivo, Švedska je nakon 5-1 pobjede u 1. kolu protiv Tunisa istim rezultatom u 2. kolu izgubila od Švedske.

Nizozemska je ovom pobjedom izbila na vrh ljestvice s četiri boda, dok je Švedska druga s tri. Slijede Japan s jednim i Tunis bez bodova, a te dvije selekcije odigrat će svoj dvoboj 2. kola u 6 sati u Monterreyu.