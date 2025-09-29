Najveća zvijezda Češke neće igrati protiv Hrvatske!

Patrik Schick ove sezone u sedam nastupa za Bayer Leverkusen upisao je četiri gola i jednu asistenciju. Njemački klub potvrdio je da će zbog ozljede bedrenog mišića pauzirati nekoliko tjedana te se očekuje da će biti spreman tek nakon reprezentativne stanke. To znači da će propustiti susret Češke i Hrvatske 9. listopada u Pragu.

“Ovo je težak udarac ofenzivi reprezentacije. Izbornik Hašek će se sada vjerojatno oslanjati na Tomáša Choryja i Jana Kuchtu. Međutim, prvi tek ulazi u formu nakon šest utakmica kazne i ima prednost nad Kuchtom u početnoj postavi nacionalne momčadi. San o sudjelovanju na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine, koje će osigurati samo pobjednici skupina, a drugoplasirane momčadi moraju u doigravanje, sada se čini izuzetno teško ostvariv”, piše češki portal Blesk.

Schick je s četiri pogotka bio prvo ime Češke u kvalifikacijama. Hrvatska i Češka trenutačno imaju po 12 bodova, ali izabranici Zlatka Dalića imaju utakmicu manje. Zbog toga Česi moraju svladati Hrvatsku kako bi ostali u igri za izravni plasman, no bez Schicka to, kako sami priznaju, djeluje teško ostvarivo.